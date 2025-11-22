富邦集團運動家庭日 蔡明興、蔡明忠與6千員工及家人同樂！
富邦集團今(22)日於輔仁大學運動場舉辦「2025富邦集團運動家庭日」，以「勇續e世代 減碳悍未來」為主題，集結各公司組成8大區隊精彩競賽，共計近6千位富邦員工和家人齊聚一堂，富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控董事長蔡明興，共同按下象徵永續的啟動球，開啟充滿歡笑與汗水的親子運動嘉年華。
現場並邀請到富邦悍將棒球隊、臺北富邦勇士籃球隊球員代表出席與員工同樂，並由張奕、蔡文誠帶領全體運動員宣誓；Fubon Angels也應邀熱力開場表演，充分展現富邦人的精神與滿滿的運動活力。
富邦金控董事長蔡明興首先致詞表示，富邦金控年投入逾5億元支持國內體壇發展，運動不僅促進健康，更能培養團隊合作及永不放棄的精神，正是富邦「正向力量 成就可能 TM 」的品牌精神。同時，富邦金控也持續精進員工福利與照護措施，打造一個讓同仁能安心發展、家人能共同被照顧的「幸福職場」，並在今年推動「有志一同」公益平台，邀請同仁一起投入志工服務，讓公益行動成為富邦文化的一部分。
富邦集團董事長蔡明忠致詞時則指出，富邦集團運動家庭日是富邦2年一度的重要盛事，不只是競技活動，更是富邦人彼此交流、家人同樂的好時光。「運動」與「永續」是富邦集團的兩大DNA，隨著氣候變遷導致的極端天氣越來越頻繁，永續行動更加刻不容緩。因此，富邦集團除了將ESG落實於各企業領域，更透過各種內部活動傳達永續概念，希望同仁們能以運動的活力、團隊的力量，和富邦攜手共創更永續、更幸福的未來。
今年富邦集團運動家庭日(如下圖，富邦提供)以創新的方式讓「永續」真正走進生活。首次全面採用無紙化設計，活動資訊、流程、闖關遊戲、園遊會點券等均整合在APP上，既方便又環保。
同時，同仁穿著之運動衣、帽、外套全部使用環保聚酯纖維製作，現場也設有免費環保餐具借用站，減少一次性塑膠餐具的使用，落實減塑、減廢與減碳。
在活動設計上，今年以「地、水、風、火」四大主題設計闖關遊戲與嘉年華園遊會活動，現場設有Gogoro、能源轉轉腳踏車，讓同仁與家人們從中學習環保知識、體驗節能減碳，寓教於樂；也規劃了書籍、舊鞋回收攤位，讓舊物重獲新生，更邀請多個公益組織與表演團體參與，以實際行動串聯愛與永續的力量；還有捏麵人、紙翻花、彩繪溜溜球等親子DIY體驗區，與釣魚、打陀螺、套圈圈等復古童玩體驗，充滿闔家歡樂氛圍。
在運動競技上，有深受員工們喜愛的「員工籃球賽總決賽」以及「3200公尺永續接力賽」。其中，員工籃球賽歷經超過3個月的賽程，富邦集團內共有超過76支隊伍、850位球員參加，在今天總決賽由富邦人壽第四營管聯隊奪下冠軍；集團運動家庭日則由富邦證券聯隊奪下精神總錦標。
富邦金控前三季EPS 6.23元穩居金控業之冠，ROE 12.8%、資產逾12.4兆
富邦金控(2881)今(24)日舉行2025年第三季法說會，富邦金控2025年前三季稅後淨利909.1億元，每股盈餘(EPS)6.23元，稅後淨利、每股盈餘穩居金控業之冠。旗下子公司亦表現亮眼，富邦人壽前9月稅後淨利位居市場第一；台北富邦銀行前9月稅後淨利續創歷年同期新高；富邦證券重要業務市場排名維持前三大；富邦產險稅後淨利年增48.6%。截至2025年9月底，富邦金控總資產逾12.4兆元、年成長5.0%，淨值9,434億元，普通股每股淨值達62.02元。資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為0.99%與12.80%。富邦金控並已於10日公佈10月份自結稅後淨利179.2億元，累計今年前10月稅後淨利1,088.4億元、每股盈餘為7.51元，雙雙續居金控業之冠。富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控積極落實「低碳、數位、激勵、影響」四大策略，攜手子公司發揮金融影響力。為響應高齡社會需求及政府政策，富邦金控旗下人壽、銀行、產險及證券等四家子公司積極關懷失智友善、高齡憂鬱等議題，導入專業訓練、優化硬體與數位服務，打造銀髮金融友善服務。
富邦金前三季獲利逾909億 蔡明興親曝四大策略強攻長壽經濟
富邦金控並已於本月10日公布10月份自結稅後淨利179.2億元，累計今年前10月稅後淨利1,088.4億元、每股盈餘為7.51元，雙雙續居金控業之冠。旗下子公司亦表現亮眼，富邦人壽前9月稅後淨利位居市場第一；台北富邦銀行前9月稅後淨利續創歷年同期新高；富邦證券重要業務市場排名維...
《金融》熟齡族 善用保險傳承資產
保險商品的優勢在於放大錢的效益，中壯年之前適合用來加強健康醫療與壽險保障，進入已經累積部分資產的熟齡階段，壽險業者建議可以將壽險角色由風險保障轉向資產傳承與稅務規劃，透過擁有其他金融商品欠缺的獨特性，做到完善「留愛不留債」給下一代的最後目標。 隨著台灣邁入超高齡化社會，退休準備及資產傳承已成為現代人必須重視的課題。根據金管會統計，開辦財管2.0方案以來，截至2025年9月底，億元級高資產族群突破1.7萬人，資產管理規模突破新台幣1.8兆元，進一步對照財政部公布的2024年遺產稅申報統計資料，遺產稅超過新台幣416.9億元，亦創下歷年新高，顯見高資產族群在傳承規劃上的需求。 壽險業者分析指出，保險是常見的資產傳承工具，主要有預留稅源、掌握傳承主導權、加速資產分配和提供家人保障等優勢。透過保險的規劃，民眾可將身故保險金指定給受益人，這筆錢不計入遺產總額，成為繳納遺產稅的資金來源；此外，保單讓要保人能彈性指定受益人與分配比例，也可透過分期給付功能，避免一次領取大筆現金，並可保障家人的資產安全。 保經業者指出，進入資產整合階段的熟齡族，壽險角色應由風險保障轉向資產傳承與稅務規劃
金融超級法說周鳴槍！富邦金站回5日線熱場 五大重點一次看
金控龍頭之一的富邦金（2881）22日舉辦運動家庭日，董事長蔡明忠於會上除了表示「健康比賺錢重要」，也指出今年獲利將力戰...
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。
