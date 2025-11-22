富邦集團運動家庭日 蔡明興、蔡明忠與6千員工及家人同樂！

富邦集團今(22)日於輔仁大學運動場舉辦「2025富邦集團運動家庭日」，以「勇續e世代 減碳悍未來」為主題，集結各公司組成8大區隊精彩競賽，共計近6千位富邦員工和家人齊聚一堂，富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控董事長蔡明興，共同按下象徵永續的啟動球，開啟充滿歡笑與汗水的親子運動嘉年華。

現場並邀請到富邦悍將棒球隊、臺北富邦勇士籃球隊球員代表出席與員工同樂，並由張奕、蔡文誠帶領全體運動員宣誓；Fubon Angels也應邀熱力開場表演，充分展現富邦人的精神與滿滿的運動活力。

富邦金控董事長蔡明興首先致詞表示，富邦金控年投入逾5億元支持國內體壇發展，運動不僅促進健康，更能培養團隊合作及永不放棄的精神，正是富邦「正向力量 成就可能 TM 」的品牌精神。同時，富邦金控也持續精進員工福利與照護措施，打造一個讓同仁能安心發展、家人能共同被照顧的「幸福職場」，並在今年推動「有志一同」公益平台，邀請同仁一起投入志工服務，讓公益行動成為富邦文化的一部分。

富邦集團董事長蔡明忠致詞時則指出，富邦集團運動家庭日是富邦2年一度的重要盛事，不只是競技活動，更是富邦人彼此交流、家人同樂的好時光。「運動」與「永續」是富邦集團的兩大DNA，隨著氣候變遷導致的極端天氣越來越頻繁，永續行動更加刻不容緩。因此，富邦集團除了將ESG落實於各企業領域，更透過各種內部活動傳達永續概念，希望同仁們能以運動的活力、團隊的力量，和富邦攜手共創更永續、更幸福的未來。

今年富邦集團運動家庭日(如下圖，富邦提供)以創新的方式讓「永續」真正走進生活。首次全面採用無紙化設計，活動資訊、流程、闖關遊戲、園遊會點券等均整合在APP上，既方便又環保。

同時，同仁穿著之運動衣、帽、外套全部使用環保聚酯纖維製作，現場也設有免費環保餐具借用站，減少一次性塑膠餐具的使用，落實減塑、減廢與減碳。

在活動設計上，今年以「地、水、風、火」四大主題設計闖關遊戲與嘉年華園遊會活動，現場設有Gogoro、能源轉轉腳踏車，讓同仁與家人們從中學習環保知識、體驗節能減碳，寓教於樂；也規劃了書籍、舊鞋回收攤位，讓舊物重獲新生，更邀請多個公益組織與表演團體參與，以實際行動串聯愛與永續的力量；還有捏麵人、紙翻花、彩繪溜溜球等親子DIY體驗區，與釣魚、打陀螺、套圈圈等復古童玩體驗，充滿闔家歡樂氛圍。

在運動競技上，有深受員工們喜愛的「員工籃球賽總決賽」以及「3200公尺永續接力賽」。其中，員工籃球賽歷經超過3個月的賽程，富邦集團內共有超過76支隊伍、850位球員參加，在今天總決賽由富邦人壽第四營管聯隊奪下冠軍；集團運動家庭日則由富邦證券聯隊奪下精神總錦標。

