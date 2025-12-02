富邦首席經濟學家羅瑋：央行明年上半年可能降息兩次 日圓156築底明年高點可能145
富邦金控首席經濟學家羅瑋博士指出，2026年主要國家經濟維持溫和成長，明年第一季需提高對金融市場短期劇烈波動的警覺，整體將呈現「股優於債」的資產配置格局。（攝影／李海琪）
美國聯準會（Fed）降息循環與美元走勢牽動全球資金重新配置，台灣匯率與央行政策也面臨更細緻的權衡。富邦金控首席經濟學家羅瑋1日在「2026富邦財經趨勢論壇」指出，Fed明年可望降息2至3碼，使政策利率回到3%左右，屬較可預期的「預防性」調整；但若降息幅度擴大到5碼以上，反而可能代表景氣轉向衰退、政策被迫「救火」。
他並提醒，Fed人事布局與獨立性將是外匯市場重要變數，若政治干預疑慮升高，可能削弱美元長線吸引力、使「美元微笑曲線」下移；至於台灣，羅瑋預估今年央行利率大致不變，但若成長動能不如預期、且需支撐受台美關稅影響的傳產，明年上半年不排除調整；匯率方面，新台幣雖可能緩步走升，但外資動向仍是影響股匯波動的關鍵。
台灣央行利率先按兵不動，若景氣轉弱明年上半年仍有降息空間
在台灣利率展望上，羅瑋的基準情境是「今年央行利率不變」，但如果市場出現較劇烈震盪、景氣動能走弱，央行仍可能在明年上半年降息半碼，以支撐實體經濟、支撐受「台美關稅」影響的傳統產業，不排除央行明年上半年可能降息兩次、每次半碼。
房市面向，他指出央行第七波選擇性信用管制「似乎已有效果」，現階段不太會立刻放寬；央行可透過控制房貸成數等工具讓房市降溫，若後續進一步走向降息、降準，進而引導資金去支援傳產與實體部門。
Fed降息「回到3%」屬預防性調整，超過5碼恐是衰退警報
羅瑋指出，若Fed明年降息2至3碼，使基準利率降至3.0%附近，屬於相對可預期的「預防性」調整；但若未來降息幅度擴大、甚至超過5碼以上，市場就要特別留意，因為那可能代表政策重心已從「先防過度緊縮傷成長」轉為「避免衰退」的救火式降息。
他也提醒，外匯市場接下來的關鍵變數之一在於Fed的人事布局與獨立性。如果市場對「政治干預貨幣政策」的疑慮升高，可能削弱投資人對美元資產的長期信心，連帶讓「美元微笑曲線」的整體位置下移；以目前美元指數（DXY）約在99附近觀察，後續若歐元、日圓走強，美元指數仍有再往下修的可能。
日圓156附近築底後盼回升至145到147
針對日圓走勢，羅瑋認為日本央行（BoJ）政策動向可能帶來「轉折時間點」。他預估日圓可能在156至157附近築底，待日本央行就後續政策更清楚表態後，日圓有望回升，明年較高位置可能落在145至147一帶。
整體而言，羅瑋的觀察是：明年全球景氣大致維持溫和成長，各國央行政策調整也接近尾聲，但匯率與資金流向仍高度受政策訊號影響，尤其Fed獨立性、各國與美國的貿易與政策互動，仍可能在短期內放大波動。
新台幣明年上半年看29字頭，外資撤出恐放大股匯震盪
匯率方面，富邦金推估新台幣兌美元明年上半年可能落在29.8至30.8元區間震盪，下半年區間29.5至31元；新台幣雖有緩步走升機會，但仍要觀察外資動向、出口商拋匯與資金匯回等力量消長。
羅瑋特別點出市場「最怕的事」之一，是外資在台股占比高、且台股上漲帶來的資產增值，已使外資持股成本相對偏低；一旦遇到國際重大金融事件、外資因流動性需求大舉撤出，賣股與匯出力道可能放大，對股匯市造成明顯衝擊。
但他也坦言，目前台灣資通訊產業表現良好，因此明年發生機率並不高，不須過度恐慌。
