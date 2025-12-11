富邦馬拉松倒數 北高雄總動員應援

高雄市運發局長侯尊堯出席「高富馬」地方說明會，號召區里組啦啦隊為跑者加油。（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

高雄市運發局主辦二０二六高雄富邦馬拉松明年一月十、十一日登場，路線首次向北延伸，途經楠梓、橋頭、岡山、彌陀、梓官等北高雄行政區。運發局邀社區里民、宮廟組成啦啦隊加油團，獲地方熱烈響應，橋頭、岡山、梓官將端出在地美食，彌陀宮廟則出動電音三太子，給跑者滿滿的加油聲浪和高雄味。

高富馬賽事自世運大道起跑，途經楠梓、橋頭、岡山、梓官及彌陀等行政區，沿途景點包括高雄都會公園、岡山空軍官校、漯底山自然公園、南寮與蚵仔寮漁港，終點回歸高雄國家體育場田徑場。

為加強賽事與城市連結、建立地方區里良好互動，運發局由局長侯尊堯、主秘林建良、專委陳傑軒等分梯帶隊到各行政區說明賽事路線，同時邀請當地里長、社區代表、宮廟與各界民眾組成「社區啦啦隊」為跑者加油，展現地方熱情與文化特色。

此舉獲得地方熱情回響，梓官年年端出烏魚子相挺，橋頭將在地名產肉包融入補給站，彌陀彌壽宮出動三太子和戰鼓加油。岡山區公所設置私補推出羊肉和法國藍帶可頌，並結合馬拉松為明年二月十四日岡山燈藝節造勢宣傳。

侯尊堯表示，高富馬宛如一場城市慶典，讓社區居民與城市品牌更緊密連結，賽道上最美麗的風景是「人」，社區啦啦隊的設計就是希望賽道上充滿港都熱情與人情味，期望透過公私協力，打造如日本馬拉松般「城市＋社區」地方共創模式。