富邦馬拉松開跑 陳其邁恐龍裝參加趣味競賽

二○二六高雄富邦馬拉松十六周年昨（十）日於高雄國家體育場熱血開跑，市長陳其邁出席「最速恐龍爭霸賽」，身穿恐龍裝與高雄熊、蜜柑站長等人氣吉祥物們，以及Fubon Angels、海神啦啦隊女孩及恐龍們同場互動、進行趣味競賽，賽前活動熱身氣氛熱烈，會後陳其邁也小唱一段名曲〈紅豆〉，與民眾一同感受賽事歡樂氛圍。（見圖）

首日五K休閒組創意造型以「水」為主題，融合海港、河岸景觀與永續循環意象，許多民眾帶著寵物、闔家大小一起參賽同樂；當日也有視障組與運動輪椅組共同參加休閒組競賽，展現高雄富邦馬拉松多元平權的共融精神。

陳其邁表示，今年賽事亮點為馬拉松路線首度延伸北高雄，除將高雄美食融入活動，沿線並可欣賞高雄遼闊海景，感受海線地區濃厚人情味與社區熱情應援；此外，今年增加多項趣味競賽，盼透過多元有趣形式，吸引更多馬拉松愛好者及民眾共襄盛舉，讓賽事成為全民共享的城市嘉年華。

陳其邁指出，富邦馬拉松是高雄重要年度運動盛事，市府多年來持續推動，除希望培養民眾參與馬拉松運動、提升整體運動風氣外，更期待藉由賽事吸引來自世界各國選手齊聚高雄，帶動城市觀光與國際能見度；感謝富邦集團長期贊助支持，讓富邦馬成為高雄年度城市亮點，歡迎來自全球各地選手及民眾共同參與，在高雄享受美好時光。

富邦人壽資深副總經理陳寬偉提到，很高興能連續六屆與高市府運動發展局攜手，打造所有愛跑民眾都能同樂的城市賽道，富邦人壽不僅再次號召在地同仁組成跑團共襄盛舉，熱鬧參與休閒組賽事及寵物嘉年華，為激勵台灣好手於隔日全馬、半馬組賽事創造佳績，也再度與運動發展局合作設置總額新台幣六十萬元的「本土選手破全國紀錄獎金」。

今（十一）日賽事將進入專業競技部分，包含全馬與半馬組，另外視障組及輪椅組也納入正式競賽項目；運發局提醒參賽者，近日早晚氣溫較低，熱身與保暖務必做足，歡迎民眾一同在賽道上為選手加油，展現高雄這座馬拉松城市的活力與熱情。