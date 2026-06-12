富邦高層人事異動 人壽獨董陳建宏轉任產險續推5大核心擘劃

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原富邦人壽獨立董事陳建宏，正式轉任富邦產險獨立董事。（富邦金控提供）

富邦金控旗下子公司進行重要人事調整，原富邦人壽獨立董事陳建宏，正式轉任富邦產險獨立董事。外界普遍認為，陳建宏擁有多元的人權、綠能、醫法、國防、公職等背景，以及多年投身金融友善的實務經驗，此次轉任將為產險業注入強健的治理動能，能協助富邦產險在多變的金融環境中落實高標準的企業社會責任。

陳建宏過去在人壽獨董任內，對社會安全網、醫療婦幼人權，以及企業永續等面向貢獻良多，深受各界肯定。轉任富邦產險後，他將目光投向產險業當前最關鍵的五大核心議題：打詐防詐、洗錢防制、公平待客、人權保障及企業ESG。

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​陳建宏強調，隨著數位科技發展，新興詐騙與洗錢手法層出不窮，產險業作為民眾資產防護網的前線，必須透過科技升級強化「打詐防詐」與「洗錢防制」的識詐防禦機制，嚴格為社會大眾把關。

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