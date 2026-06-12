富邦高層人事異動 人壽獨董陳建宏轉任產險 續推五大核心擘劃永續治理新局

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富邦金控進行人事調整，原為富邦人壽獨立董事的陳建宏轉任富邦產險獨立董事。陳建宏擁有多元的人權、綠能、醫法、國防、公職等背景，以及多年投身金融友善的實務經驗，轉任富邦產險獨董後，有望為產險業注入強健治能，並協助富邦產險落實高標準企業社會責任。

​陳建宏過去在富邦人壽獨董任內，投入社會安全網、醫療婦幼人權，以及企業永續等面向，深受各界肯定。轉任富邦產險後，​陳建宏預計將目光投向產險業當前最關鍵的五大核心議題：打詐防詐、洗錢防制、公平待客、人權保障及企業 ESG。

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​陳建宏強調，隨著數位科技發展，新興詐騙與洗錢手法層出不窮，產險業作為民眾資產防護網的前線，必須透過科技升級強化「打詐防詐」與「洗錢防制」的識詐防禦機制，嚴格為社會大眾把關。

​同時，他也彆是，未來將全力深化「公平待客」原則與「人權保障」，從核保到理賠落實誠信金融，保障弱勢族群權益。另外，在「企業ESG」層面，陳建宏稱，他將協助富邦產險引領綠色保險風潮，協助企業客戶進行綠色轉型，實踐環境保護與永續治理（ESG）的承諾，為產險業建構兼具正義與韌性的發展新局。

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