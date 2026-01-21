富邦、台新「這日起」換新鈔 一銀、兆豐送發財水





過年快到了，紅包當然要用新鈔才有年味！富邦銀行和台新銀行搶頭香，宣布從2／9號開始，同步開放換新鈔，不只能臨櫃，ATM也能直接領。除了換鈔，新春開運也不能落下，包含第一銀、合庫銀、兆豐銀，也都陸續準備要送發財水、發財金和招財米。

富邦銀行於2／9日開始，各分行都能換新鈔，也能同時在ATM換新鈔，ATM一次最多領萬或10萬元，若是金額更大，就得先線上預約。另外，台新銀行也於2／9日換新鈔，除了在分行，還能去大賣場、百貨公司的ATM，通通都能領到，預計農曆年前就會發送完畢。

富邦銀行副總陳美珍：過去因為每一年換新鈔都是台灣人，過年嘛就是喜氣的一個象徵，所以今年呢我們也特地讓，這個民眾我說開放大家換，比較多一點的新鈔。

想要沾沾銀行財氣，不只富邦銀行，會發發財水跟發財金，還有台新銀行的開運小物、發財水、發財金，全部都隱藏在盒子裡面。

吸過銀行金庫的開運水，擺在正中間，旁邊紅包袋，還有書法馬年意象，發財金更去過金山財神廟，祈福加持，還想加大力道聚財氣的，公股銀也沒落下，第一銀發財金，也能領到，眼前這金光閃閃金磚，合庫銀也準備了，6.7萬份招財米，和超過18萬瓶的迎財水，在春節前後就會開始送，兆豐銀也有發財水和米。

▼ 台新銀行的開運小物、發財水、發財金，全部都隱藏在盒子裡面。（圖／東森新聞）

台新銀個人金融事業總處執行長包國儀：財富這件事情，一定要搭配一些財位，祝福的這個禮物，你可以放在你自己公司，或者放在家裡面。

從新鈔到發財水，各家銀行拚的都是過年好兆頭，民眾也要大開運，就是要在新的一年，馬到成功、馬上發財。

（封面圖／東森新聞）

