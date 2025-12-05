富邦「有志一同」 志工深入校園與視障陪跑

▲富邦金控發揮金融業核心職能，將金融知識帶進全台偏鄉校園，傳遞正確理財觀念，培養財務素養。（圖／富邦提供）

[NOWnews今日新聞] 富邦金控今年正式成立「有志一同ᵀᴹ」公益平台，整合集團資源，號召同仁投入多元志工服務，展現企業對社會共好的承諾。適逢國際志工日，富邦回顧2025年公益成果，服務人次達6,100人次，服務時數突破2.8萬小時，較去年成長27%。其中，金融志工與視障陪跑員計畫更是亮點，展現富邦在推動金融教育與運動平權上的創新與行動力。

▲富邦金控依據各學校需求提供客製化金融教育互動課程，學生踴躍舉手參與討論，展現學習熱情與對理財議題的關注。（圖／富邦提供）

富邦金控秉持「正向力量 成就可能ᵀᴹ」品牌精神，致力讓金融業更有溫度。透過「有志一同ᵀᴹ」平台，富邦不僅提供志工假與資源支持，更以系統化方式整合志工服務，讓同仁能在專業領域與公益行動中找到價值。今年，金融志工計畫持續擴大，號召超過200位同仁擔任金融講師，深入全台85所學校推廣金融知識，並前進離島金門、澎湖，吸引超過千名學生參與。

富邦金控更與104人力銀行合作，分享金融業數位金融人員、理財專員、保險理財顧問、證券營業員等四大職務真實樣貌，協助高中職學生探索職涯。自10月起，富邦已完成23場課程，讓偏鄉學子也能接觸正確的金融觀念。

為了讓國中、國小學童更容易理解理財重要性，富邦特別規劃10小時校園講師訓練，並自製教材，整合人壽、銀行、產險、證券四類金融商品特性，協助偏鄉孩童培養正確金融觀念。這些努力不僅提升學生的金融素養，也讓志工同仁在教學過程中獲得成就感，實踐「金融業更有溫度」的理念。

▲富邦金控同仁投入視障者電子書校對工作，協助提升無障礙閱讀資源，展現企業推動公益與數位平權的行動力。（圖／富邦提供）

在「賽事志工」方面，富邦身為最熱愛運動、擁有最多「運動企業認證標章」的金融業之一，持續號召志工團前進世壯運、田中馬拉松等重要賽事，今年以來已有五百餘位志工投入。其中，為了服務跑者，許多馬拉松賽事需要凌晨集合，仍不減富邦「邦手」們的熱情響應，名額釋出即秒殺！

▲富邦企業志工於田中馬拉松賽事補給站為選手加油，推動運動風氣並響應綠色永續的理念。（圖／富邦提供）

今年富邦更在運動平權領域邁出重要一步，與中華視障路跑運動協會合作推動「視障陪跑員計畫」。目前已有超過40位同仁報名參與，過半完成40小時練跑，而即將在12月21日展開的馬拉松年度盛事－臺北馬拉松賽道，也將出現富邦首批「正式陪跑員」陪伴視障選手參賽，讓賽道不再孤單，展現企業對多元共融的支持。陪跑員訓練過程不僅考驗體能，更需要高度信任與默契，富邦同仁以行動詮釋「陪伴」的力量，讓運動成為連結彼此的橋樑。

富邦金控董事長蔡明興表示：「志工服務不僅是回饋社會，也是員工自我成長的契機。富邦希望透過創新公益模式，讓善意成為力量，與社會共創美好。」他強調，金融志工與視障陪跑員計畫，展現企業如何結合專業與公益，創造正向影響力。

▲配合富邦「Run For Green™」計畫，志工親手種植原生樹種幼苗，守護在地生態環境。（圖／富邦提供）

展望未來，富邦金控將持續擴大「有志一同ᵀᴹ」平台影響力，鼓勵更多同仁與企業加入志工行列，讓善意成為台灣最美的風景。

