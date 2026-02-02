富邦8檔ETF同日除息！00900、00730領軍 想領息最晚這天買

領息族請留意！富邦投信旗下2檔台股ETF、6檔債券ETF，都將在2月25日同步除息，想參與領息的投資人，最晚須在24日買進，就能在3月20日領錢。

這2檔月配息的ETF，包括富邦特選高股息30（00900），預計每股配發0.075元，連續3個月不變；另一檔是富邦臺灣優質高息（00730），預計配息0.11元，連續10個月不變。

以今天收盤價計算，00900年化殖利率約6.3％，00730約5.8％。

此外，富邦投信旗下有6檔債券ETF，也都將在同一天除息，一樣選在2月25日，想參與領息的投資人，最晚須在24日買進，入帳日一樣也是3月20日。

包括（00983D）主動富邦複合收益，預計每股配發0.06元

（00982D）主動富邦動態入息，預計每股配發0.052元

（00846B）富邦歐洲銀行債，預計每股配發0.447 元

（00845B）富邦新興投等債，預計每股配發0.379 元

（00741B）富邦全球非投等債，預計每股配發0.199 元

（00740B）富邦全球投等債，預計每股配發0.175 元

