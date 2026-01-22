富邦IU情人節前夕首開演唱會 揪啦啦隊員「解鎖新樂團」亮點全公開

娛樂中心／綜合報導

甜系啦啦隊女神「奶昔」外型甜美近日將舉辦演唱會專場。（圖／NAT耐特行銷提供）

富邦悍將啦啦隊 Fubon Angels 成員「奶昔」（洪采鈺）近來跨界音樂舞台，與同為啦啦隊成員的Tiffany、雅惟組成 「AngelsBAND」，即將在情人節前夕2 月13日舉辦首場專場演出《angels’ secret diary》，消息曝光後引起球迷與樂迷高度關注。



近日官方釋出演唱會海報，整體以清新甜美風格呈現，搭配手繪感樂器元素與筆記本視覺，象徵三人以音樂寫下屬於自己的祕密日記。談到這場專場的籌備過程，奶昔透露其實早在去年 11 月便已悄悄展開規劃。她分享，當時三人分別身處不同國家，仍透過線上會議密集討論演出內容與周邊設計，「就算有國際距離，也還是勤勞地開線上會議討論歌單、週邊等專場事項」。

奶昔與Tiffany、雅惟組成 「AngelsBAND」將於情人節前夕甜蜜登場。（圖／NAT耐特行銷提供）

正式進入排練期，實際練歌與樂器的時間僅約一個半月，卻準備了超過10首歌曲，幾乎每一首都重新編曲。她形容那段時間正值尾牙旺季，「一天除了跑尾牙表演外，還要撥出時間自主練習、團練，真的為了這場專場用盡全力」。身為啦啦隊女神，奶昔也希望透過這次舞台，讓觀眾看到不同於球場上的她。她直言：「平常在啦啦隊的風格比較可愛活潑，但只要一打起鼓來，就會看到限定版的『甜酷』奶昔。」

奶昔與Tiffany、雅惟 「AngelsBAND」繼大巨蛋首演之後再度合體。（圖／NAT耐特行銷提供）

除了擅長的爵士鼓演出，她更首次挑戰獨唱，準備一首從未公開 cover 過、且極具個人意義的歌曲，「那是一位我非常敬仰的歌手的作品，一直很想挑戰」，希望帶給歌迷驚喜。她強調，「AngelsBAND」是啦啦隊圈中少見、全員皆來自職棒與職籃啦啦隊的樂團，「我們想把在場上應援的熱血，用音樂傳遞給歌迷們，為大家的生活應援」。

演出當天除三位成員外，還邀請卡洛琳、大頭、阿崔與Bryan擔任特別嘉賓同台，其中卡洛琳與大頭更為此特別學習貝斯與電吉他。現場也規劃簽名、拍照、擊掌等互動環節，期盼觀眾能近距離感受她們在音樂舞台上的全新樣貌。《angels’ secret diary》將於2月13日在CLAPPER STUDIO登場。

