「富邦IU」奶昔舊傷未癒又添骨刺 曝一年韌帶傷勢現況：復原沒那麼簡單

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[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

綽號「富邦IU」的Fubon Angels成員奶昔，近日在社群平台Threads上向粉絲透露令人憂心的身體狀況。去年曾遭遇右腳踝韌帶撕裂傷勢的她，原以為經過休賽季的休息已經康復，不料近期回診卻發現傷情惡化，右腳踝外側竟然長出了骨刺，讓她不禁感嘆傷勢復原的難度超出預期。

綽號「富邦IU」的Fubon Angels成員奶昔，近日在社群平台Threads上向粉絲透露令人憂心的身體狀況。（圖／奶昔Threads）

奶昔在貼文中自嘲表示，雖然休賽季期間自認有認真休息，但後來才驚覺自己在Angels BAND擔任鼓手期間，練習爵士鼓踩大鼓時持續使用右腳，根本沒有讓患部得到真正的緩解。隨著上週球季開幕戰的高強度應援後，右腳踝再次傳來陣痛，才讓她意識到復原進度不如預期，並趕緊回診尋求專業協助。

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針對目前的傷勢，奶昔透露醫生診斷出右腳踝外側長出骨刺，目前正陷入治療方案的抉擇，考慮採取PRP（增生療法）或注射玻尿酸進行治療。面對即將滿一週年的韌帶傷勢，她語帶無奈地表示「真是頭痛」，顯見長期的傷痛復健對身為啦啦隊員的她造成不小困擾。

奶昔憑藉親民性格與多才多藝的形象深獲粉絲喜愛，不僅曾發行個人單曲《繞圈圈》，去年更在樂團中展現鼓手才華，亮眼表現備受矚目。如今傳出傷情，不少紛絲紛紛湧入社群留言打氣，希望她能找到最合適的治療方式，用最佳狀態回歸球場展現活力。

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