富邦NASDAQ（00662）啟動分割投票
【記者柯安聰台北報導】富邦投信13日宣布，旗下富邦NASDAQ（00662）即日起啟動受益人會議投票，針對是否進行基金分割進行表決，投票至4月27日截止。在美股科技股強勢帶動下，ETF價格攀升，本次分割議題迅速成為市場焦點。
富邦投信指出，00662追蹤NASDAQ-100指數，涵蓋全球科技龍頭企業，受惠AI、雲端運算與高效能運算趨勢，近年基金規模與淨值同步走升。然而，隨淨值墊高，單張投資金額提高，也使部分投資人進場門檻上升。
ETF分割為國際市場常見機制，透過調整受益權單位數，使每單位價格下降，但投資人持有總價值不變。此舉有助提升流動性與交易便利性，並提高定期定額與小額投資參與意願。
若分割決議通過，00662將以受益人會議當日(4/30)基金淨值為基準，採回到發行價20元以上之最大整數倍為分割倍數進行調整。計算出實際分割倍數後，再以停止交易首日(7/29)之基金淨值進行分割，當天揭露之淨值即為分割後淨值，惟至恢復交易日(8/4)前仍會波動。
回顧先前富邦科技(0052)案例，於2025年完成分割後，受益人數由18.8萬人(2025/11月底)增至44.8萬人(2026/3月底)，成長近140%，顯示分割有助帶動交易活絡與投資人參與度提升。
ETF分割雖不影響指數追蹤與投資本質，但價格下調有助投資人提升資金運用效率，使投資策略更具彈性，特別是在市場震盪時，有利於分批布局與風險控管。
隨台灣ETF市場規模擴大，產品設計持續與國際接軌，分割與機制優化已成重要發展方向。00662此次啟動投票，也反映資產管理業者積極回應投資人需求、提升產品競爭力的趨勢。
富邦投信提醒，持有人可透過書面或「集保e手掌握」及券商App進行電子投票，持有1股即可參與，流程僅需數分鐘。電子投票期間為4月10日至4月27日24時止。（自立電子報2026/4/13）
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