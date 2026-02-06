《富都青年》團隊再出擊 陳澤耀、李沐主演新片《黑潮》開拍

《黑潮》日前開拍，由王禮霖（左起）與李心潔聯合監製，攜手《嗨！神獸》導演池家慶（右後）打造，並由陳澤耀（中後）、李沐（右前）主演。（甲上娛樂提供）

億萬票房電影《富都青年》製作團隊再度集結，最新電影力作《黑潮》日前正式開拍，由李心潔、王禮霖二度聯合監製，攜手《嗨！神獸》導演池家慶共同打造，今（6日）曝光主要演員陣容，邀來陳澤耀與李沐領銜主演，全片於馬來西亞取景拍攝。

《黑潮》改編自導演池家慶家鄉的真人真事，故事描寫兩個被現實邊緣化的孤獨靈魂，在馬來西亞漁村的夜色與潮汐之間相遇，逐漸孕育出一段如暖流般的情感，為彼此殘破的人生帶來出口。導演以「黑潮」作為隱喻，象徵能讓冰冷海水適合生命生存的暖流，將個人傷痛轉化為對愛、希望與人性的溫柔凝視。

《黑潮》男女主角陳澤耀（左）、李沐，兩人以從未嘗試過的全新造型亮相。（甲上娛樂提供）

這是李心潔第二次擔任電影監製，因此再度邀請王禮霖並肩作戰。王禮霖則表示，自己長期關注邊緣人物與更生人的題材，《黑潮》以獨特視角探討人性黑白與愛的力量，「這是一部非常顛覆的愛情故事，也是一種對大馬電影不同可能性的嘗試。」 男主角「阿忠」由陳澤耀飾演。監製李心潔表示，角色性格內斂壓抑，與他在《富都青年》中的演出截然不同，經過多年磨練，相信他已能駕馭這樣複雜而安靜的角色。陳澤耀也透露，為了貼近角色，他提前一個半月進入漁村生活，學習捕蝦與開船，並刻意曬黑、瘦身、剃平頭，全心投入拍攝。

李心潔（左）第二次擔任電影監製，再度邀請王禮霖一起工作。（甲上娛樂提供）

女主角「雪」則由李沐詮釋。李心潔指出，早在《誰是被害者》時便注意到李沐，認為她空洞卻迷人的眼神與角色氣質高度契合。李沐為戲首度染成金髮，並長時間在馬來西亞拍攝，挑戰語言與表演節奏。 本片早前已入選 2025 年香港亞洲電影投資會（HAF）發展中電影計劃，並從來自 45 個國家與地區、共 276 件提案中脫穎而出，成為 25 個入圍項目之一，最終於香港國際電影節電影業辦公室項目市場榮獲「方壇大獎」。電影《黑潮》預計於 2026 年下半年上映。

