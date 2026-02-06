《富都青年》團隊再集結拍新片《黑潮》！李心潔、王禮霖二度監製 主演卡司曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

電影《黑潮》（Dead Tide）日前開拍，由李心潔、王禮霖二度聯合監製，今（6）日正式曝光主要卡司，邀來《富都青年》飾演弟弟「阿迪」的演員陳澤耀，以及女星李沐領銜主演，兩人皆以從未嘗試過的全新造型亮相，令人耳目一新，全片即將於馬來西亞殺青。

《黑潮》由李心潔、王禮霖二度聯合監製。（圖／甲上娛樂提供）

《黑潮》電影故事改編自導演池家慶家鄉的真人真事，描寫兩個被世界放逐的孤獨靈魂，在馬來西亞漁村的夜色與潮汐之間相遇，一段如暖流般的愛悄然誕生，為彼此殘破的生命帶來希望。談起合作契機，監製李心潔分享，幾年前在合作慈善基金紀錄片時，導演池家慶曾向她提起《黑潮》的故事靈感，「那是一個源自他家鄉真實人物的故事，我非常感動，也希望這些人物能被看見，這和當初被《富都青年》打動的初心一樣。」由於這是她第二次擔任電影監製，因此再度邀請王禮霖並肩作戰。

陳澤耀、李沐主演《黑潮》。（圖／甲上娛樂提供）

陳澤耀也透露，再次與《富都青年》團隊合作既期待又感動，「這是非常沉重、壓抑的故事，對我來說是全新的挑戰。」為了角色，他提前一個半月實際到漁村生活，學習捕蝦與開船，並刻意曬黑、瘦身、剃平頭，全心投入角色，「希望觀眾能感受到我們的真誠與突破。」李沐飾演女主角「雪」，她坦言被《黑潮》關於生存、存在與愛的主題深深吸引，「在任何情況下，生命都會尋找出口。」她也首度為戲染成金髮，突破過往形象，且首次長時間在馬來西亞拍攝，面臨口音與文法的挑戰，所幸整個劇組成為她最溫暖的後盾，她也分享，與陳澤耀的合作讓她感到安心與被保護，「能有這樣的夥伴，是我的好運。」

