《富都青年》團隊新作！陳澤耀剃平頭變身漁夫 合作「金髮李沐」挑戰大馬口音

《黑潮》男女主角陳澤耀（左）與李沐以從未嘗試過的全新造型亮相，令人耳目一新。

億萬票房電影《富都青年》製作團隊再度集結，最新電影力作《黑潮》（Dead Tide）日前正式開拍，由李心潔、王禮霖二度聯合監製，攜手《嗨！神獸》導演池家慶共同打造。主要卡司邀來《富都青年》飾演弟弟「阿迪」的實力派演員陳澤耀，以及甫獲金鐘獎肯定的演技派女星李沐領銜主演，兩人皆以從未嘗試過的全新造型亮相，全片即將於馬來西亞殺青。

陳澤耀剃頭曬黑變身漁夫

男主角阿忠由陳澤耀擔綱演出，監製李心潔表示，阿忠是一個壓抑、內向且心中藏著秘密的角色，與《富都青年》的阿迪性格截然不同。陳澤耀分享再次與原班團隊合作既期待又感動：「這是非常沉重、壓抑的故事，對我來說是全新的挑戰。」

為了完美契合角色，他提前一個半月進駐漁村生活，學習捕蝦與開船，更刻意曬黑、瘦身並剃平頭，全身心投入阿忠的孤獨世界：「希望觀眾能感受到我們的真誠與突破。」

《黑潮》日前開拍，由王禮霖（左起）與李心潔聯合監製，攜手《嗨！神獸》導演池家慶（右後）共同打造，並由陳澤耀（中後）、李沐（右前）主演。

李沐首染金髮挑戰口音

女主角雪由獲得第60屆金鐘獎迷你劇集女配角獎的李沐詮釋，李心潔直言她是雪的第一人選：「空洞卻迷人的眼神，瘦弱的身軀，她就是雪。」李沐坦言被《黑潮》關於生存與愛的主題深深吸引，更首度為戲染成耀眼金髮，徹底突破過往清純形象。

首次長時間在馬來西亞拍攝，她面臨口音與文法的雙重挑戰，所幸劇組成為她最溫暖的後盾，她感性分享與陳澤耀的合作非常安心：「能有這樣的夥伴，是我的好運。」

監製李心潔（右）稱讚陳澤耀經過幾年磨練，已經能駕馭片中內斂角色。

國際影壇肯定與真人真事改編

《黑潮》早前已入選2025年香港亞洲電影投資會（HAF）發展中電影計劃，並榮獲方壇大獎，獲得國際影壇高度肯定。電影故事改編自導演池家慶家鄉的真人真事，描寫兩個被世界放逐的孤獨靈魂，在馬來西亞漁村相遇的故事。

監製王禮霖表示，《黑潮》以獨特視角探討人性黑白與愛的力量，是一部顛覆傳統的愛情故事。電影預計於2026年下半年上映，將這段誕生於黑夜與潮汐之間的感人作品，化為關於溫度的溫柔凝視。



