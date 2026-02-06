《富都青年》班底再團聚！ 李心潔二度當監製 陳澤耀、李沐顛覆形象

【緯來新聞網】億萬電影《富都青年》製作團隊再度集結，拍攝全新電影《黑潮》（Dead Tide），該片由李心潔、王禮霖二度聯合監製，攜手《嗨！神獸》導演池家慶共同打造，今（6日）曝光主要卡司，找來《富都青年》飾演弟弟「阿迪」的實力派演員陳澤耀，以及演技派女星李沐共同演出，兩人皆以從未嘗試過的全新造型亮相。

《黑潮》男女主角陳澤耀（左）、李沐以全新造型亮相。（圖／甲上提供）

《黑潮》先前入選 2025 年香港亞洲電影投資會（HAF）發展中電影計劃（IDP），並從來自 45 個國家與地區、共 276 件申請中脫穎而出，成為 25 個入圍項目之一，最終於 2025 電影業辦公室項目市場（HKIFF Industry Project Market）榮獲「方壇大獎」，獲得國際影壇高度肯定。



電影故事改編自導演池家慶家鄉的真人真事，描寫兩個被世界放逐的孤獨靈魂，在馬來西亞漁村的夜色與潮汐之間相遇，一段如暖流般的愛悄然誕生，為彼此殘破的生命帶來希望。導演池家慶以「黑潮」為隱喻，將悲傷的人生經歷轉化為關於愛與希望的溫柔凝視，他表示：「黑潮是一股能讓冰冷海水變得適合生命生存的暖流，就像電影裡的忠與雪，在殘酷現實中依然找到屬於他們的愛與溫度。」

《黑潮》李心潔（左）第二次擔任電影監製，再度邀請王禮霖並肩作戰。（圖／甲上提供）

男主角「阿忠」由陳澤耀擔綱演出，對於能再次跟《富都青年》團隊合作，陳澤耀直呼既期待又感動，「這是非常沉重、壓抑的故事，對我來說是全新的挑戰。」為了角色，他提前一個半月實際到漁村生活，學習捕蝦與開船，並刻意曬黑、瘦身、剃平頭，全心投入角色，「希望觀眾能感受到我們的真誠與突破。」



女主角「雪」則由李沐詮釋，李心潔表示早在《誰是被害者》時便注意到李沐，直言她是《黑潮》女主角的第一人選，「空洞卻迷人的眼神，瘦弱的身軀，她就是雪。」李沐也首度為戲染成金髮，突破過往形象，且首次長時間在馬來西亞拍攝，面臨口音與文法的挑戰，所幸整個劇組成為她最溫暖的後盾，她也分享，與陳澤耀的合作讓她感到安心與被保護，「能有這樣的夥伴，是我的好運。」



談起合作契機，監製李心潔分享，幾年前在合作慈善基金紀錄片時，導演池家慶曾向她提起《黑潮》的故事靈感，「那是一個源自他家鄉真實人物的故事，我非常感動，也希望這些人物能被看見，這和當初被《富都青年》打動的初心一樣。」由於這是她第二次擔任電影監製，因此再度邀請王禮霖並肩作戰。王禮霖則表示，自己長期關注邊緣人物與更生人的題材，《黑潮》以獨特視角探討人性黑白與愛的力量，「這是一部非常顛覆的愛情故事，也是一種對大馬電影不同可能性的嘗試。」電影《黑潮》預計於 2026 年下半年上映。

