《富都青年》陳澤耀當爸了！陪產泛淚剪臍帶 憶老婆備孕過程：真的很偉大

馬來西亞男星陳澤耀因演出電影《富都青年》受到關注，更獲金馬男配提名，而日前他出席台劇《監所男子囚生記》記者會時，就曾透露老婆的預產期在11月底。而今（28）日他透過社群宣布女兒已在昨（27）日出生的好消息。

陳澤耀女兒出生了。（圖／翻攝自陳澤耀臉書）

陳澤耀文章開頭就興奮地說：「HAPPY BIRTHDAY！Baby girl ，歡迎你來到這個世界。」接著透露，「38 週又5天，這段日子我們都在倒數，期待你的到來。雖然剖腹產，早已有心理準備，但還是會緊張。」

他回憶，女兒即將出生前，自己不時自問自答，「待產包都準備好了嗎？東西都買好了嗎？嬰兒汽車座椅裝好了嗎？太太剖腹後要注意些什麼？我能幫太太做些什麼？腦子裡一直在想要怎麼準備，怎麼做。」而他在老婆入院前一晚深夜外出散步，本是想讓自己放鬆，但過程中想起老婆懷孕過程的點滴，從做試管，動手術，打針取卵，到植入，讓他不禁直呼：「真的太偉大，辛苦你了。」

陳澤耀表示，昨天下午3點女兒出生，被醫師喚醒的那一刻，「哭聲響起，你（老婆）的眼淚也不停的滑下，我只能用一隻手拍著安撫你，另一隻手幫你擦眼淚。」而當醫師請他剪臍帶時，雖然自己眼眶早已都是淚水，但他仍忍著不讓淚水掉下來，因為自己要成為老婆與女兒的依靠，「謝謝你（老婆），謝謝女兒，謝謝我的家人們，身邊所有很有愛的同事朋友們，還有媒體朋友們，謝謝你們的關心。從今以後我有了個新身份，Call me Daddy 。」





