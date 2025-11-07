富采第3季旺季不旺 第4季新產品試產明年放量

（中央社記者潘智義台北7日電）富采控股公司董事長彭双浪今天表示，雖然第3季旺季不旺，基本每股損失0.83元，但第4季可加速進行明年客戶需求新產品的驗證。富采指出，微型發光二極體（MicroLED）多項產品今年第4季試量產，明年可望放量。

富采今天舉行線上法說會，彭双浪說明，第3季延續上半年關稅紛擾造成整體經濟的不確定性，客戶備貨趨向保守，出現旺季不旺的情況，加上新台幣升值不利因素，不敵景氣及競爭壓力；第4季是傳統淡季，努力改善成本結構，加速明年客戶新產品驗證，並將資源集中在利基性、具未來性產品。

廣告 廣告

富采表示，感測產品第4季淡季將呈雙位數下滑，但較去年同期可望雙位數成長，智慧穿戴使用晶片增加，且新產品需求帶動，全年營收可望較去年個位數成長。現階段發展高階產品應用，包括雷射，紅外線光達產品，工業自動化、智慧穿戴，MicroLED多項產品今年第4季進入試產階段，可望於明年放量。

富采控股今天公布第3季合併營收新台幣56億元，較第2季減少2.4%，較去年同期減少16.3%。今年第3季歸屬母公司業主淨損6.1億元，基本每股損失0.83元。

回顧第3季，富采說明，因總體經濟及關稅等不確定性，品牌客戶態度趨向保守，導致旺季需求較不明顯，將持續審慎評估資本支出並控管營運費用，維持充足現金水位，以降低營運風險並提高韌性。

展望第4季，富采認為，市場需求仍趨保守。儘管短期內市場動能偏弱，仍積極布局高附加價值應用，如車用、先進顯示、智能感測、AI光通訊等領域。富采長期深耕新領域先進技術，將攜手合作夥伴加速新產品問世，為客戶提供更優質的解決方案。（編輯：楊蘭軒）1141107