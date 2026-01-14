富里鄉伴土地公百年老榕枯死 新種太魯閣櫟接棒守護

（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）花蓮富里鄉中山路一棵百年老榕樹，因颱風康芮過境遭摧殘衰頹，公所請樹醫檢查確認枯死，顧及安全日前除根完畢改種「太魯閣櫟」，象徵生命循環、生態復育與地方守護精神延續。

位於富里鄉中山路土地公廟旁百年老榕樹，可說是鄉內地標，樹齡超過百年，是花蓮縣政府列管老樹。

鄉公所表示，日前經專業評估確認老榕樹已枯死，為顧及公共安全、維護環境品質，已完成除根作業；昨天新植的太魯閣櫟，由彭仁丁慷慨捐贈。

彭仁丁為富里鄉子弟，長年關心家鄉發展，得知土地公廟旁老榕樹移除後，主動表達捐樹意願，盼以實際行動為這片土地付出，讓綠意與守護精神持續在家鄉扎根，也展現濃厚情感與回饋心意。

鄉公所指出，此處土地公廟歷史悠久，長年為地方居民重要信仰中心，見證富里聚落成長與變遷；過去百年來，老榕樹與土地公相伴守護，早已成為鄉民共同生活記憶。

此次新植太魯閣櫟，除考量其原生性、適地適種及長期生長穩定度外，也期盼藉由合適樹種，讓守護地方的意象得以延續，陪伴鄉親走向下一個世代。

富里鄉長江東成說，百年老樹是地方民眾的共有記憶，如今老樹已走完生命歷程；感謝彭仁丁的無私捐贈，新樹的栽植不僅是環境復育的一環，更承載著世代交替與文化傳承的深層意義。透過公私協力，共同守護自然、生態與信仰空間，讓土地公的庇佑與綠蔭持續陪伴富里鄉邁向下一個百年。（編輯：陳仁華）1150114