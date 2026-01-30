富里鄉多功能中心整建計畫工程開工 徐榛蔚：打造藝文、閱讀與親子共享新地標





花蓮縣文化局協助富里鄉公所代辦執行之「富里鄉多功能中心整建計畫工程」，30日舉行開工典禮，縣長徐榛蔚出席致詞，與地方民意代表及鄉親們共同見證富里鄉重要公共建設正式啟動。工程總經費新臺幣5,000萬元，預計今(115)年底完工啟用，未來將成為富里鄉兼具文化、教育與公共服務功能的重要公共場域。

縣長徐榛蔚致詞時表示，整體規劃著重於完善「老少共好」的空間配置與多元功能整合，形成親子共學、共遊的溫馨場域。除了提供長輩及親子們，更優質及多元友善的公共使用環境，也讓藝文工作者有更專業的硬體空間發揮所長，未來國際藝術團體可以前來演出，讓鄉親在藝術欣賞上有更好的環境體驗。未來多功能中心啟用後，將成為鄉親交流、學習與共享文化的重要基地，全面提升地方文化軟實力，成為富里鄉文化發展的重要里程碑。

富里鄉長江東成表示，多功能中心整建計畫工程今日正式開工，他代表鄉親們表達最誠摯的感謝，感謝徐縣長、花蓮縣政府、花蓮縣文化局、長期關心富里鄉地方發展的各界先進以及支持本案的中央與地方單位，讓富里鄉的鄉親們及家人們，能夠有安心、貼心、便利的文化公共設施。

「富里鄉多功能中心整建計畫工程」，由花蓮縣文化局協助富里鄉公所代辦執行，整體規劃以完善空間配置與多元功能整合為核心，未來將成為富里鄉結合文化、教育與公共服務的重要公共場域。在空間設計上，一樓規劃為新建大廳及藝文展演空間，提供多元休閒與集會使用，並設置藝術展廳及多功能藝術展場，可舉辦各類展覽與文創活動；同時改善現有廁所並增設親子廁所，並配合縣府社會處共同規劃親子空間，打造親子共學、共遊的友善環境。二樓規劃為圖書館空間，設有兒童圖書區、一般館藏區及閱讀空間，並增設多功能會議室及影音視聽區，提供閱讀、研習與小型活動使用；同時改善公共廁所並整修無障礙廁所，落實無障礙友善理念，讓不同年齡層及族群皆能安心、便利使用公共設施。

三樓則規劃為集會堂及多功能活動室，可供大型講座、演講及較具動態性的活動使用，讓鄉親在家鄉即可欣賞高品質文化內容。該樓層亦擁有優越景觀視野，可直接眺望花東縱谷及富里火車站美景，使文化活動與地方自然景觀相互融合，提升整體空間價值與體驗。本案經費由中央與地方共同挹注，獲國家發展委員會補助3,240萬元，花蓮縣政府補助1,400萬元，地方自籌360萬元，展現中央與地方攜手合作、共同推動地方建設的成果。

花蓮縣文化局長陳建村表示，此一重大公共建設不僅可改善既有設施老舊問題，更將為富里鄉帶來嶄新的藝文與圖書學習空間，期盼工程如期如質完成，未來成為鄉親交流、學習與共享文化的重要基地。

