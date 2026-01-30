富里鄉多功能中心開工 打造藝文、閱讀與親子共享新地標

「富里鄉多功能中心整建計畫工程」舉行開工典禮，縣長徐榛蔚與地方鄉親們共同見證富里重要公共建設啟動。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣文化局協助富里鄉公所代辦執行之「富里鄉多功能中心整建計畫工程」，三十日舉行開工典禮，縣長徐榛蔚與地方民意代表及鄉親們共同見證富里鄉重要公共建設正式啟動。

縣長徐榛蔚表示，整體規劃著重於完善「老少共好」的空間配置與多元功能整合，形成親子共學、共遊的溫馨場域，除了提供長輩及親子們，更優質及多元友善的公共使用環境，也讓藝文工作者有更專業的硬體空間發揮所長。

未來國際藝術團體也可以前來演出，讓鄉親在藝術欣賞上有更好的環境體驗，將成為鄉親交流、學習與共享文化的重要基地，全面提升地方文化軟實力，成為富里鄉文化發展的重要里程碑。

廣告 廣告

富里鄉長江東成表示，感謝徐縣長、花蓮縣政府、花蓮縣文化局、長期關心富里鄉地方發展的各界先進以及支持本案的中央與地方單位，讓富里鄉的鄉親們及家人們，能夠有安心、貼心、便利的文化公共設施。

文化局表示，「富里鄉多功能中心」一樓規劃為新建大廳及藝文展演空間，二樓則規劃為圖書館空間，設有兒童圖書區、一般館藏區及閱讀空間，三樓規劃為集會堂及多功能活動室，更可直接眺望花東縱谷及富里火車站美景，使文化活動與地方自然景觀相互融合，提升整體空間價值與體驗。

文化局指出，「富里鄉多功能中心」經費由中央與地方共同挹注，獲國家發展委員會補助三千二百四十萬元，花蓮縣政府補助一千四百萬元，地方自籌三百六十萬元，展現中央與地方攜手合作、共同推動地方建設的成果。

花蓮縣文化局長陳建村表示，此一重大公共建設不僅可改善既有設施老舊問題，更將為富里鄉帶來嶄新的藝文與圖書學習空間，期盼工程如期如質完成，未來成為鄉親交流、學習與共享文化的重要基地。