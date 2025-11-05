富錦樹進軍夜間部：「SOIL by FujinTree」正式亮相，攜手亞洲50大名調酒師 Yumi Yoshino 打造日常陪伴如「鄰居般的酒吧」

位在六張犁站、敦化南路上一隅的「SOIL by FujinTree」，是富錦樹集團跨入夜晚的第一個據點。酒吧延續品牌熟悉的生活節奏，營業時間從白天的綠意，延伸到夜裡的靜謐，以安靜低調的氛圍展開對味覺的探索。

以「時間」釀造風味的調酒哲學

集團特地邀請來自東京的 Yumi Yoshino（吉野優美）擔任首席調酒師。他自18歲就踏入調酒圈，先後待過東京「ChefTENDER」，以及曾入圍「亞洲五十大酒吧」第二名的上海「Speak Low」。而後，又再次回到東京，並領軍位在澀谷的酒吧「The Bellwood」，再次入選世界與亞洲五十大榜單行列。Yumi 精通中、英、日三語，擅長以人與土地為靈感，把旅居的經驗轉化為風味，他認為：「好的酒不只是技術，更像一段關於記憶與文化的對話。」

「SOIL」的名字取自土壤，象徵萬物生長的起點。品牌的概念就以「Rooted in Soil, Cultured in Time」為題，它有「從土地出發，經時間淬煉而成的生活文化」之意。Yumi 特地為這裡設計三個酒單篇章，從「壤」、「穰」到「釀」，各自分別代表土地、收穫與時間。希望每一杯酒都能讓人感受到時間流動的細微變化，而不只是瞬間的驚喜。









「SOIL by FujinTree」風味筆記—

「壤」SOIL｜以台灣的自然氣息與飲食習慣為靈感，讓調酒與地方風土產生連結。

Gin and Tropical

琴酒／百香果+山竹／山椒／通寧水

基酒為琴酒，並以台灣盛產的熱帶水果為靈感，將百香果與山竹轉化為琴酒基底的清爽氣泡調酒，香氣中帶 有花果氣息與淡淡山椒辛香，層次明亮、果韻馥郁，讓人感受到夏日果實的生命力。

Coldbrew Bamboo

雪莉酒 ／ 苦艾酒 ／ 炒米+鮮味 ／ 鐵觀音茶

基酒為雪莉酒，靈感來自日本茶文化，延伸經典調酒「Bamboo」概念，以鐵觀音冷泡萃取出茶的鮮香與深韻， 使用 Tiopepe 與 Noilly Prat 帶出穀香與鮮味，入口如同從東方茶席走入歐式小酒館般的風味 轉折，餘韻帶出細膩的米香與烘焙氣息。





「穰」HARVEST｜取材自四季更迭，使用當令水果與香草呈現季節的節奏。

Oriental Martini

伏特加／玉露茶／百香果／開胃酒

基酒為伏特加，結合「Dirty Martini」與「Fruit martini」兩種靈感，呈現出層次豐富的新式馬丁尼，玉露茶的旨 味帶出伏特加的圓潤，百香果蒸餾的酸甜則勾勒出季節果香的生動與明亮，宛如將四季風味 盡收一杯之中。

Biodinamico: Pomelo+Longan

白蘭姆酒／文旦+龍眼／茉莉烏龍茶

基酒為白蘭姆酒，以時令水果為主角，呈現季節食材的純粹，文旦與龍眼交織出香甜果香，茉莉烏龍的茶香在尾 韻中緩緩綻放，整體清新優雅，彷彿捕捉了此刻專屬於秋日的空氣與香氣。





「釀」CULTURED｜則回歸發酵與時間的風味，帶出更內斂的層次。

The Kissa

龍舌蘭／番茄清酒／厭氧發酵咖啡／草莓

基酒為龍舌蘭，取名源自日文，寓意「細細啜飲」，以龍舌蘭為基底，結合番茄清酒、草莓與冷萃厭氧發酵咖啡 ，溫度上升時風味層層綻放，展現水果酸香與咖啡深韻並存的多變魅力。

Sake Lee Ramos

沖繩蘭姆酒／酒粕奶霜／柑橘／氣泡

基酒為蘭姆酒，改良自經典「Ramos Gin Fizz」，不使用任何動物性成分，以清酒酒粕製成的奶霜取代蛋白，帶 出柔滑口感，奶霜細膩綿密，展現植物性食材的全新詮釋。









一間如「鄰居般的酒吧」的酒吧

空間由富錦樹設計團隊操刀，延伸品牌的概念，以「從土壤而生」為主題。使用陶紅色地坪、石板桌面與木質天花板交織出自然的層次，打造出像是從地底蔓延而上的枝幹。整體氛圍溫潤安靜，讓人可以自在坐下，不需要特別裝備心情，只要順著節奏放慢。品牌 LOGO 也有特別意義，取材自百年花磚，中央的「三果吉祥」圖案象徵家庭與富足，周圍的蔓藤花紋寓意人與人之間的交流。讓「SOIL by FujinTree」不像典型的夜間場所，也不是氛圍高冷的調酒吧，所有人都能輕鬆地推開大門，停下腳步喝一杯。

Yumi 說，他最喜歡觀察客人第一口喝下酒時的表情，那一瞬間往往比味道更真實。他也期望「SOIL」成為能一處讓人安心放鬆的空間，不論是一個人安靜坐著，或與朋友聊到夜深，都能在這裡找到自己的節奏，「SOIL by FujinTree」將成為全新體驗的夜生活場域，以及生活中感知的土壤。













































SOIL by FujinTree

即日起至11月27日，11月28日正式開幕。

營業時間：18:00～02:00

台北市大安區敦化南路二段269號1樓

FB／IG

inline @SOIL by FujinTree

｜未滿十八歲禁止飲酒・飲酒過量，害人害己｜

