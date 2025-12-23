寒假不停學 臺師大冬季學院邀國際名師授課

臺師大寒假推出「國際永續冬季學院」，攜手英國格拉斯哥大學、日本九州大學名師來臺授課，開放臺大系統跨校修讀及全臺社會人士參與，打造寒假不中斷的國際永續學習平臺。(臺師大提供)

全臺有8所大學本週起迎來長達65天寒假，國立臺灣師範大學為協助學生寒假學習不中斷，特別規劃「跨國永續講座」通識教育課程，以永續發展為主軸，全英語授課，課程涵蓋AI與永續教育、永續設計、氣候變遷、水資源管理、地方創生到永續觀光等主題，即日起受理報名至明年元月16日，邀請對永續議題關注者、學生與青年領袖，一同共創更具韌性的島嶼未來。

此外，「國際永續冬季學院」也攜手英國格拉斯哥大學、日本九州大學，由國際名師團隊於明年元月20日至30日親赴臺師大授課，不僅開放臺大和臺科大學生可跨校修讀，更首度開放給全臺大專校院和社會人士上課，修課學生可獲通識課程2學分，也將取得中英雙語結業證書，社會人士也可取得永續微學程結訓證書。

國際長劉以德表示，論壇邀請來自英國格拉斯哥大學、日本九州大學的十位永續領域學者，帶來第一手的國際永續觀點，包括長期投入氣候政策、能源治理、全球環境變遷研究與地方永續實踐的教授與研究團隊。他們將從各自學術與國家背景出發，分享英國在氣候立法與城市永續規劃的最新趨勢、日本在水資源管理與鄉村再生的技術與政策經驗，以及兩國在推動綠色教育與青年永續人才培育的作法。

臺師大也在寒假開設多門實習課程，協助學生提早接軌職場與專業現場。例如，復健諮商與高齡福祉研究所開設「復健諮商實習」，提供長達320小時的專業實習機會，領域涵蓋職業重建個案管理、生涯輔導、職務再設計及輔助科技等。臺灣史研究所開設「專業實習(二)」密集課程，將教學現場拉至國家鐵道博物館籌備處與苗栗火車頭園區，讓學生學習工業技術史、物件整飭與後設資料建置、博物館實務、參與典藏文獻的盤點與資料建置作業。

除了校內正式課程，學生於寒暑假期間赴海外修課，經事前申請核准後，返國即可辦理學分採計；即使未出國，也可透過修習Coursera、Udacity、edX等國際知名線上課程，最高可採計通識4學分，培養學生自主學習的能力。