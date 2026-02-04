寒假不只玩樂！中警攜PaGamO推「中極警探」，2萬學子線上闖關學拒毒識詐。(圖／記者澄石翻攝)

【警政時報 江雁武／台中報導】寒假期間，如何讓學生在放鬆之餘兼顧安全與學習，成為家長與教育單位關注重點。臺中市政府警察局少年警察隊今年寒假首度攜手PaGamO線上遊戲學習平台，推出「中極警探，拒毒識詐大搜查」任務闖關活動，將拒毒與識詐觀念融入遊戲關卡，自1月28日上線以來短短5天，已吸引全台超過2萬名學生上網完成任務，反應相當熱烈。

少年警察隊表示，本次活動自1月28日持續至2月10日，為期14天，以「中極警探」為主題，邀請學生化身小小警探，在闖關過程中學習重要的自我保護知識。內容設計結合情境式題目與新興毒品示意圖片，引導學生認識常見及新型態毒品樣貌，並透過互動問答，讓學童思考在真實情境中應如何應對與拒絕，進一步強化拒毒意識。

除毒品防制外，活動亦鎖定學生族群常見的詐騙風險，將網路購物詐騙、演唱會門票詐騙及認證碼詐騙等案例融入題目設計。學生在遊戲過程中學習辨識詐騙話術與陷阱，培養基本防詐判斷力，讓識詐觀念在潛移默化中深植心中，達到寓教於樂效果。

為提高臺中市學生參與度，少年警察隊特別規劃抽獎機制，只要以臺中市教育局OPEN ID登入並完成任務，即可參加抽獎，有機會獲得全家便利商店500元商品券10名及200元商品50名，共計60個名額。獎項實用且具吸引力，成功帶動不少學生踴躍參與。



廣告 廣告

中市警少年警察隊指出，學生族群一直是寒假期間重點宣導對象，傳統宣導方式較為單向，學習效果有限，此次結合數位學習平台，以遊戲化、互動化方式傳遞法治教育，不僅貼近學生使用習慣，也大幅提升學習動機與參與度。



警方強調，面對毒品與詐騙手法日新月異，預防教育必須從小扎根。透過創新宣導模式，讓孩子在遊戲中建立正確觀念與警覺心，懂得勇敢拒毒、理性判斷資訊真偽，才能真正提升自我保護能力。未來也將持續結合多元平台推動宣導，打造更安全的成長環境，讓學童在寒假期間不僅玩得開心，更學得安心。

更多警政時報報導

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(上) 美女網紅竟是「租屋蟑螂」！欠租數十萬遭法院判確定疑脫產逃債

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(下) 林詠儀遭爆欠租不還還嗆房東 「有潔癖不敢上員工馬桶」拒繳房租！