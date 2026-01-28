寒假不挨餓！花蓮續發「幸福午食券」 4千學童受惠

花蓮縣政府避免經濟弱勢的學子在寒假期間餓肚子，特別祭出「幸福午食券」，讓符合資格的學生持券到合作店家免費兌領餐點。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣內國中小學校自16年前起提供免費營養午餐，減輕家長經濟負擔，不過學校廚房寒假期間暫停供餐，經濟弱勢的學子恐挨餓，縣府為此祭出「幸福午食券」，符合資格的學生寒假期間可持券到合作店家兌領餐點，每餐補助費用80元，約有4000人受惠。

花蓮縣政府民國99年起實施免費學校午餐政策，各國中小學校學生上課期間在校內享用免費的營養午餐，由於縣內部分偏鄉學童家境清寒，每天就只有午餐最豐盛且能滿足每日所需的營養，教育處考量學校廚房寒、暑假期間暫停供餐，也透過「幸福午食券」補助清寒家庭學子午餐費。

教育處表示，學生寒、暑假期間，不論到校參加課輔、活動或是未到校，只要有用餐需求，皆可申請午餐補助，由就讀學校製發餐券提供用餐服務。各校依所在地區特性，彈性規畫供餐方式，如學生可到校用餐，或持「幸福午食券」至鄰近合作超商及便當店兌領餐點。

由於物價持續上漲，教育處為強化照顧學生的健康，自111年暑假起，調整午餐餐補助金額至80元，隔年更擴大補助對象，從原本的低收入戶及中低收入戶，擴及到家庭突發變故及經導師認定有實際需求的學生，以減輕家長負擔，經統計，整體約有近4000名學生受惠。

教育處表示，「幸福午食券」除能確保學生在寒、暑假期間，能穩定獲得營養均衡的餐食，減輕弱勢學子及家庭在假期間的用餐壓力，也有助於學生安心學習與健康成長，同時也可協助家長降低餐食支出與照顧負擔，並安心工作，發揮實質支持家庭的效益。

縣長徐榛蔚表示，照顧弱勢一直是縣府的施政重點，近年縣內歷經113年0403花蓮地震與114年0923馬太鞍溪堰塞湖洪災等事件，部分家庭生計受影響，縣府會持續投入教育與社福資源的支持，讓每位孩子安心學習、健康成長。

