寒假不挨餓 高雄推餐食卡守護弱勢兒少成長
記者鍾和風/高雄報導
高雄市政府推動弱勢兒少餐食服務邁向數位化轉型，在寒假期間持續溫暖陪伴弱勢家庭兒少，守護孩子成長過程中的每一餐。高雄市政府社會局自民國98年起推動弱勢家庭兒少餐食計畫，16年來結合公益彩券盈餘基金與民間善心資源，已成為寒暑假期間重要的支持力量，去（114）年共有2,432人次受惠。為響應數位轉型並落實淨零減碳政策，今（115）年起正式將紙本餐券升級為「可重複使用之一卡通票卡」，並將合作通路由原本4家業者，大幅擴展至全國一卡通特約商家，不僅增加兌換選擇、提升領餐便利性，也透過票卡化設計兼顧隱私與尊嚴，讓孩子能自在購買所需飲食，確保寒暑假期間依然能感受社會溫暖與陪伴，使愛心服務無縫接軌。
社會局持續結合公益資源與數位服務，守護弱勢兒少成長，讓孩子在假期間也能感受社會溫暖與支持。(圖/社會局提供)
社會局表示，餐食卡不只是兌換餐點的工具，更是支持孩子健康成長的重要資源，協助弱勢家庭兒少在寒假期間不必因缺少學校營養午餐而面臨餐食困難。未來將持續精進餐食服務措施，透過數位化管理與多元合作通路，提升服務可近性與使用便利性，使每一份善意都能即時送達需要幫助的孩子身邊。
社會局也提醒，若民眾發現兒少面臨生活困難、照顧疏忽或緊急危難情形，可就近向社會局18處社會福利服務中心尋求協助，或撥打社會福利諮詢專線3344885及113保護專線通報，共同守護兒少安全與福祉。
