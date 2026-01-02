寒假不放空 義守大學應日系邀日本主播傳授面試技巧

寒假即將到來，對許多學生而言，這段時間不只是課業暫歇的空檔，更是投入職場打工、累積社會經驗、準備求職面試與探索職涯方向的重要關鍵期；義守大學應用日語學系洞察學生在課外學習與職涯銜接上的實際需求，從學生視角出發，翻轉傳統教學模式，將課程延伸至真實職場情境，讓學習與實務緊密結合。為協助學生在寒假前即具備更清晰的職場認知與溝通能力，應日系特別邀請來自日本鹿兒島電視台的主播齋藤晶子小姐，為學生量身打造「企業理解與職場溝通」專題課程。這不僅是一場跨國師資交流，更是一堂高度貼近實務的職場模擬演練。(見圖)

義守大學今(二)日說明，課程中，齋藤主播結合自身在媒體與企業溝通領域的實務經驗，深入分享日本企業文化中對於應對進退、表達邏輯與專業態度的細膩要求，並透過即時互動與情境引導，協助學生理解如何在職場中建立「被看見的專業」，讓語言能力真正轉化為職涯競爭力。

為了讓學生真正「走進面試現場」，課程設計更巧妙結合賓果互動遊戲，將原本緊張嚴肅的面試流程，轉化為可反覆練習、勇於嘗試的學習體驗；學生在遊戲中練膽量、在笑聲中修正表達，不只是理解企業文化，更實際「演過一次未來的自己」，讓抽象的職場想像化為具體行動。這樣的教學設計，正是義守大學應日系的核心理念-讓學習發生在行動之中，而非停留在講義之上。

活動當天亦安排一項驚喜彩蛋，特別連線邀請鹿兒島ALLIQ企業代表取締役社長親自與學生進行線上交流，ALLIQ企業員工總數達二千九百四十九名，其中包含來自十個國家的六十五位外國專業人才，展現高度國際化的企業樣貌。透過第一線企業領導者的分享，同學對於跨國職涯發展與未來就業方向有了更深一層的認識，現場提問踴躍、互動熱絡。此外，長期推動台日經貿與文化交流的重要推手-台日經貿文化交流協會理事長張瑞雄亦親臨現場，與學生進行深度對談，分享產業趨勢與國際職場觀察。

應日系期盼透過持續邀請產業與國際貴賓走進校園，為學生帶來最新產業視角與更寬廣的國際視野，協助學生提前為未來職涯做好準備。

義守大學長期被視為台灣日語學習的重要指標與人才培育搖籃，其應日系的教學目標，不僅著重於強化學生在日語聽、說、讀、寫與翻譯等核心語言能力，扎實奠定專業應用的語言基礎，更以實務導向為核心，系統性培養學生於日語教育、觀光導遊、商業秘書、會展事務等多元職涯場域的實際應用能力；在就業表現方面，應日系畢業生已成功進入多家國際企業發展，目前已有三位校友任職於台積電，亦有多位校友進入UNIQULO及日本IT企業等國際性組織，展現應日系培育成果與產業接軌的實質成效。

課程設計上，應日系以日本人文、社會與產業脈絡為主軸，深化學生對日本文化的整體理解，並著力培養跨文化溝通能力與國際思維；同時導入多媒體技術與數位教學軟體，強化學生在數位時代所需的教學應用與實務操作能力，回應新型態職場需求。此外，系所亦結合校內「日本研究中心」資源，串聯日本文化研究與經貿視野，讓學生不僅能深入理解日本社會與產業脈動，更能接觸來自學界、產業界與國際交流領域的多元實務機會，逐步實現從「學日文」到「懂日本、能合作、可對話」的全面升級。

面對快速變動的全球局勢，義守大學持續深化國際化教學布局，重新定義大學在人才培育上的角色，不僅傳授知識，更為學生預演未來；應日系透過貼近國際實務的課程設計與多元學習場域，讓學生在校園中即能累積國際移動力與跨文化競爭力，提前與世界接軌，為每一位學生預演屬於自己的最佳未來。