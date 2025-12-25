寒假不無聊 新北職探營登場 6大主題

泰山高中辦理環保車保養暨車身簡單彩繪育樂營活動。（圖：新北市教育局提供）

一一五年寒假長達三十天，為回應家長對「寒假學習不斷線」與孩子職涯探索的期待，新北市教育局擴大推出「一一五年職業試探育樂營」系列活動，一口氣規劃三百梯次、七千人次免費名額，自十二月二十九日起開放報名。課程橫跨半導體、AI科技、文創設計、航太應用等前瞻領域，透過實作體驗探索興趣、打開視野，累積未來競爭力。

教育局長張明文昨（二十五）日表示，新北長期深耕職涯試探政策，成果屢獲國內外肯定，包含日本Good Design Award設計大獎、《親子天下》教育創新100、台灣永續行動獎與IASE教育影響力獎等，展現新北在教育創新與職涯探索的領先地位。

一一五年更全面升級推出「未來職探課程」，聚焦AI科技、永續發展、醫療照護、心理健康、航太科技與自我探索六大主題，透過實作體驗與適性引導，陪伴孩子認識自我、提早布局人生方向。

此次職探營隊內容多元、亮點十足。福和國中職探中心推出「從學習放眼我的未來：動畫職業新宇宙」，結合航太科技與動畫產業趨勢，並融入SEL社會情緒學習，引導孩子在探索中培養自信與未來感；鶯歌工商規劃設計群課程「玩轉陶漿的魔法工坊—AI注漿彩繪好好玩」，讓學生親手體驗陶瓷工藝，結合AI設計完成專屬作品，完整走過從創意發想到實作完成的學習歷程，深受好評。

學生回饋分享，職探營隊不僅「好玩」，更能有效提升學習動機。白雲國小郭品希同學分享，原以為程式設計遙不可及，實際操作後成功用程式控制機器人，對科技學習大增信心；三峽國中林孟伶同學則回憶，國小參加職探營隊時，在多元試探中發現自己對藝術設計的熱情，成為日後升學與發展的重要參考方向。

教育局指出，新北市已建置全國最多十六所職業試探中心，涵蓋十三職群、百餘種體驗課程，每年開設超過千場職探活動，並持續串聯高中職與產業資源，打造全國最完整的國中小職涯探索網絡。未來將持續以課程創新與跨域合作，陪伴孩子不只是「看見未來」，更能在新北，找到屬於自己的未來。