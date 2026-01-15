寒假不用出國 新北市立圖書館帶孩童閱讀遊泰國趣味

（記者陳志仁／新北報導）寒假將至，為拓展孩子的國際視野，新北市立圖書館配合2026台北國際書展主題國「泰國」，自1月24日起推出為期一個月的「泰泰泰好讀」寒假兒童閱讀活動；透過多元閱讀與文化體驗，帶領小朋友展開一場不用出國的跨國閱讀小旅行。

圖／寒假即將到來，新北市立圖書館特別搭配即將展開的2026台北國際書展主題國「泰國」，推出「泰泰泰好讀」寒假兒童閱讀活動。（新北市立圖書館提供）

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，「泰泰泰好讀」活動結合泰國主題書展、文化體驗DIY、繪本故事與電影欣賞等內容，讓親子能在閱讀中認識泰國文化風情，體驗不同國家的生活樣貌；面對全球化趨勢，圖書館每年寒假都會呼應國際書展主題國規劃閱讀活動，希望孩子透過閱讀學習尊重文化差異，培養國際觀，從生活中拓展學習視野。

活動自1月24日至2月22日於全市各區分館同步展開，期間規劃4場泰國文化主題講座，深入介紹泰國歷史與文化特色；並推出多場文化體驗手作課程，如三峽北大分館「一起翻頁到泰國－清邁旅居探索×流蘇手作」，讓孩子透過清邁特色工藝認識泰國第二大城；泰山分館「FacePaint防水彩繪工作坊」則以泰國潑水節為主題，體驗節慶彩繪樂趣。

新北市立圖書館指出，圖書館也規劃「泰泰泰好讀」主題書展、「泰泰泰好聽」故事屋及「泰泰泰精彩」電影欣賞，從食、衣、住、行、育、樂等面向介紹泰國傳統文化、節慶與美食；並搭配學習護照設計，讓孩子在參與活動過程中，累積完整的學習與探索經驗

「泰泰泰好讀」活動即日起免費開放報名，並結合課後陪讀幸福餐券服務，中低收入戶、低收入戶、身心障礙及高風險家庭國小學童可優先報名，活動結束後還可領取價值80元的幸福餐券；相關活動的資訊與報名方式，可至新北市立圖書館官網查詢。

