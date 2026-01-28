寒假不缺席 北港化身教室 弱勢兒少用鏡頭翻轉未來

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】寒假向來是學習落差拉大的關鍵期。國立雲林科技大學地方創生在職專班結合北港在地社區與亞德客有美慈善基金會資源，26～27日於北港朝天宮及周邊街區舉辦「走讀北港．用影像看見未來」地方攝影營隊，邀請弱勢兒少參與兩天一夜學習行動，透過攝影、踏查與文化導覽，讓地方成為教室，補足陪伴缺口，也為教育平權寫下具體實踐。

地方即教室，北港攝影營隊讓孩子用鏡頭認識家鄉。(記者廖承恩翻攝)

廣告 廣告

對許多弱勢家庭而言，寒假往往意味著學習資源中斷與陪伴不足。主辦團隊觀察到，若能善用在地文化與公共空間，不僅可降低學習門檻，更能讓孩子在熟悉的環境中建立自信。本次營隊以「地方即教室」為核心理念，將北港朝天宮、老街巷弄與日常生活場域轉化為學習素材，引導孩子用手機鏡頭重新觀看家鄉，從影像中認識歷史、理解文化。

邀弱勢兒少北港攝影營，以鏡頭探索街區文化，補足假期學習缺口。(記者廖承恩翻攝)

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，廟宇不只是宗教信仰中心，更是地方記憶與文化脈絡的重要承載者。透過攝影學習，孩子不再只是走馬看花，而是主動觀察、思考與提問，「當孩子能用自己的方式說出北港的故事，也讓大人重新看見這塊土地的價值。」他認為，文化教育從生活出發，才能真正走進孩子心中。

引導孩子以鏡頭觀察家鄉，從影像中學習歷史與文化。(記者廖承恩翻攝)

營隊課程安排緊湊而多元，包含宗教文化導覽、地方踏查、手機攝影教學與實作，以及成果分享發表。孩子們在導師與陪伴志工引導下，學習構圖、光影與敘事，並將所見所感化為影像作品。在成果發表會上，孩子們一一分享拍攝理念，從害羞到勇敢發聲，展現明顯成長，每一張照片都是學習歷程的具體記錄。

孩子的成長被看見，地方的未來才有希望。(記者廖承恩翻攝)

雲林縣政府社會局指出，弱勢兒少在寒暑假期間，最迫切的不是課業進度，而是穩定陪伴與正向學習環境。此次營隊結合大學專業、社區能量與民間資源，成功補足假期教育缺口，也讓孩子在安全支持中探索自我、建立自信，具體落實教育平權與社會支持網絡。

此次活動能順利推動，仰賴跨域結合的集體投入。從雲科大地方創生團隊策劃執行、校友與學生全程陪伴，到社區協會動員、北港地方仕紳與店家支持，以及中華陽光關懷推展協會與亞德客有美慈善基金會的資源挹注，每個角色都成為孩子成長的重要支點。營隊負責人洪毓雯表示，地方創生不只是空間再造，更是人的培力，「當孩子被看見、被陪伴，地方的未來才真正開始。」