「寒假不迷航」 中市警少年隊引導學子正向人生

【警政時報 江雁武／台中報導】為協助少年在成長關鍵期建立正確價值觀、遠離毒品與詐騙誘惑，臺中市政府警察局少年警察隊攜手臺中市政府少年輔導委員會，於115年2月3日共同舉辦犯罪預防宣導活動「青春的印記」，透過結合創意手作與互動課程，引導少年在輕鬆氛圍中學習自我保護觀念，於青春歲月留下正向且自信的成長印記。

本次活動以「寓教於樂」為核心設計理念，跳脫傳統說教模式，改以手作體驗與情境互動為主軸，讓少年在參與過程中自然吸收犯罪預防知識。課程內容融入「反毒」與「識詐」兩大重點，介紹新興毒品的偽裝樣態、常見詐騙手法與網路交友潛藏風險，教導少年如何辨識可疑情境、勇於拒絕誘惑，並在面臨壓力時做出正確選擇。

活動現場氣氛熱絡，少年們在手作過程中彼此交流、分享想法，從互動中建立信任感與同儕支持，進一步培養健康的人際關係。主辦單位表示，許多少年誤入歧途往往源自同儕影響與自我認同不足，因此透過正向活動強化自信與歸屬感，是預防少年偏差行為的重要關鍵。

中市警少年警察隊隊長劉祈顯指出，寒假期間少年可支配時間增加，若缺乏適當引導，容易接觸不良場所或受到不法分子利用。本次活動希望讓少年在假期中接觸有意義的學習與體驗，提升風險意識與自我保護能力，從源頭降低被害與觸法機率。

劉隊長也特別提醒家長，陪伴與關心是守護孩子最有效的力量，建議多留意孩子交友情形與網路使用狀況，適時給予引導與支持，協助孩子建立正確判斷力。當少年在家庭與社會雙重支持下成長，更能穩健走在正向道路上。



中市警少年警察隊表示，未來將持續結合校園與社區資源推動多元預防宣導，讓犯罪預防教育不再只是口號，而是融入生活的實際行動，陪伴每一位少年在青春路上做出守護自己的選擇，勇敢為人生寫下光明篇章。

