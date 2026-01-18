寒假何處去 海科館「鯊狠大」工作坊解開鯊魚的秘密

在海洋生態系中，鯊魚常被認為是海洋霸主，萬一在海中遇到鯊魚是否就會命在旦夕？海科館即日起推出《鯊狠大？！》工作坊，讓民眾深度認識鯊魚，展開追鯊任務。

說到鯊魚，大家總是聯想到電影「大白鯊」那般的可怕，但鯊魚是否真的如動畫和電影情節「殺很大」？為了讓民眾對鯊魚有更多認識，海科館除了已經推出《鯊魚王國》巨幕影片外，即日起推出《鯊狠大？！》永續海洋工作坊，透過研究人員的帶領和標本，解開民眾對鯊魚的迷思。

海科館表示，鯊魚從四億多年前就已經出現在地球上並演化至今，在海洋生態中扮演著非常重要的角色，牠們位居食物鏈頂端、可以維持生態的穩定。不同種類的鯊魚，外觀型態和行為各有不同，除了大家熟知的大白鯊，也有體型巨大但溫馴的鯨鯊，甚至也有體型嬌小的狗鮫，不是所有鯊魚都很可怕。

海科館產學交流組主任施彤煒：『(原音)大家一般來講，電影大白鯊它的印象影響很大，就跟海底總動員的NEMO的介紹影響很大。大家認為大白鯊、鯊魚就是很殘忍的動物，但事實上在我們工作坊裡面會介紹很多不同種類的鯊魚，也有很可愛的鯊魚，它其實是很溫馴的。真正的鯊魚多半很溫馴，不會像大白鯊一樣掠食者那麼兇狠，那印象有點偏頗。』

海科館表示，《鯊狠大？！》工作坊日期為1/31、2/14及2/28，歡迎大家一同來瞭解更多鯊魚不同的一面，還能參觀潮境智能海洋館。活動報名頁面https://nmmst.fonticket.com/ticket/QwWN8XOVjlamnBeE

