寒假來嘉Chill 嘉義市立博物館攜手新光三越 打造親子文化走春新去處

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】為推廣文化教育、鼓勵親子家庭於春節期間走進博物館，嘉義市立博物館即日起至2月28日止響應「2026來嘉Chill」活動，攜手新光三越嘉義垂楊店跨界合作，推出「購票入館參觀即可兌換百貨購物金」的親子優惠方案，邀請市民與遊客在新春假期走進博物館，感受嘉義文化的多元樣貌，打造兼具學習、休閒與城市生活的過年好去處。

黃敏惠市長表示，市府持續推動文化走入生活，鼓勵市民以輕鬆、日常的方式接觸藝文場館。此次嘉義市立博物館與在地企業合作，不僅讓親子家庭更有動機走進博物館，也成功串聯文化教育與城市消費，展現嘉義將文化融入生活、讓文化成為城市溫度的重要實踐。

本次活動由嘉義新光三越百貨公司主辦，並首度邀請嘉義市立博物館共同合辦，活動期間以親子及家庭族群為主要對象。凡購票入館參觀嘉義市立博物館之4人以上親子或家庭團體，符合活動條件者，即可兌換「新光三越嘉義垂楊店春遊金100元購物金」2張及停車優惠券1張，數量有限，兌換完畢即截止。

文化局長謝育哲表示，期望透過此次跨界合作，讓文化學習自然融入休閒生活，並透過實際回饋機制，提升民眾參與文化活動的意願，進一步深化文化教育的推廣成效，也讓春節返鄉的市民朋友到百貨消費還能進博物館體驗家鄉文化故事。這樣的合作模式，也展現文化與企業共同投入、共創城市價值的文化ESG精神。新光三越嘉義垂楊店也指出，透過與博物館合作，串連文化體驗與消費場域，讓民眾在參觀博物館後，延伸至城市購物與休閒活動，形塑文化與商業共好、親子友善的城市生活圈。

「2026來嘉Chill」活動於2月1日至2月28日期間辦理，相關兌換方式、購物金使用規範及注意事項，請依活動現場公告或嘉義市立博物館及嘉義新光三越官方資訊為準。配合「2026來嘉Chill」活動期間，嘉義市立博物館一樓展出的特展《諸羅紀:人在·神在·城就在》及《321義起走》，以藝術、科技與信仰，呈現嘉義的城市新樣貌。非常適合親子家庭一同參觀，誠摯邀請大家多多利用假期走進嘉義市立博物館，一起來嘉Chill。

圖說：嘉義市立博物館攜手新光三越，寒假期間推出「購票入館參觀即可兌換百貨購物金」的親子優惠方案，邀請市民與遊客在新春假期走進博物館，感受嘉義文化的多元樣貌。（圖：劉芳妃翻攝）