寒假兒少網路風險升 性影像處理中心春節不打烊

根據衛福部性影像處理中心統計，去年平均每日有18.3件性影像在網路上遭違法散布。衛福部保護服務司司長郭彩榕表示，兒少在春節、寒假期間使用網路的時間倍增，將大幅提升網路風險，她呼籲民眾切勿觀看或轉傳兒少性影像，若有發現，應盡快向性影像處理中心檢舉，該中心全年無休。

根據「台灣兒少網路安全暨網路識讀現況調查」，兒少在非學習情境下使用網路的時間平均每日達4.6小時；而在春節及寒假期間，由於缺少學校作息約束，使用網路時間可能增加2至3倍，網路風險也隨之提高。

衛福部保護服務司司長郭彩榕表示，兒少面臨的網路風險眾多，包括收到不當性影像、遭威脅恐嚇散布性影像，甚至被誘導拍攝或分享性影像等。依我國「兒童及少年性剝削防制條例」規定，拍攝、製造、下載、轉傳、儲存、付費觀覽兒少性影像都是刑事犯罪，分享兒少性影像就可能成為共犯，最重可處7年以下有期徒刑。

郭彩榕指出，根據衛福部性影像處理中心統計，2025年度平均每日有18.3件性影像遭違法散布，她呼籲民眾若收到兒少性影像，千萬不要觀看與轉傳，以免觸法，且應盡快向性影像處理中心進行線上檢舉或申訴；如有性影像移除下架需求，也可與性影像處理中心聯繫。她說：『(原音)今年的年假有9天，在放假的時候，兒少使用網路的時間也會增加。我們要呼籲各位家長多關心孩子使用網路的狀況，網路上有一些陷阱，萬一孩子被誘騙，然後拍了一些性影像，請上我們的性影像處理中心來做申訴，衛福部的性影像處理中心是全年無休不打烊的。』

郭彩榕表示，在春節期間，性影像處理中心每日上午9時至晚上10時均有專人受理性影像移除下架申訴，並提供電話諮詢及線上文字諮詢服務。

郭彩榕也提醒家長應主動與孩子討論身體隱私權與自主權益，若發現孩子遭遇威脅恐嚇散布性影像情形，應以關懷代替責備，並盡速陪同至警局報案，提升孩子面對事件的勇氣與安全感。