寒假再長也不怕 結構化生活讓孩子玩得盡興、身心穩定

隨著史上最長寒假與農曆新年的腳步逐漸接近，許多家長開始擔心孩子的生活作息在長假期間「大走鐘」，出現晚睡晚起、長時間使用 3C 產品，甚至情緒不穩等情形。衛福部草屯療養院提醒，假期並不等於完全「放空」，適度維持結構化生活，有助孩子維持大腦運作效率與身心健康，也能降低開學後出現適應困難的風險。

衛福部草屯療養院職能治療科主任蔡佳瑜指出，長假期間常見的熬夜、飲食時間不固定，以及過度使用 3C 產品，容易導致生理時鐘紊亂，使孩子的大腦失去原有的生活節奏與預測性，進而影響專注力與情緒調節能力，甚至降低學習動機。臨床上亦常見孩子在假期結束後出現精神不集中、易怒或抗拒上學等情形，俗稱「收假症候群」。

蔡佳瑜主任表示，為避免孩子在長假期間生活失序，家長可透過「結構化生活」的概念，搭配簡單易行的「假期生活檢核表」，在維持休息品質與彈性的同時，持續提供孩子適當的大腦刺激，讓假期生活既充實又有規律。

她進一步說明，假期安排的重點不在於行程多寡，而是建立簡單且有彈性的生活架構，以協助孩子維持穩定的生活節奏與安全感。建議家長可掌握以下三項原則，讓孩子即使在假期中享有自由，也能讓作息保持穩定：

1.固定關鍵時間點：如起床、用餐與就寢時間，建議與上學期間相差不超過一小時。

2.每日活動多元化：包含身體活動、靜態專注活動及自由玩樂時間，避免整天僅進行單一類型活動。

3.清楚的生活預告：提供清楚的生活預告，事先讓孩子了解一天大致的活動內容，有助降低不安與抗拒情緒。

蔡佳瑜主任強調，結構化生活並非要求家長嚴格控管孩子的一舉一動，而是透過穩定且可預期的日常安排，幫助孩子的大腦持續獲得適當刺激。家長可依孩子年齡與家庭作息彈性調整做法，例如使用簡單的流程表或生活檢核表，協助孩子掌握每日基本節奏，不僅能培養自主能力，也能降低假期結束後重返校園的適應壓力。

院長丁碩彥表示，孩子的身心健康發展有賴於穩定且健康的生活型態，而假期正是培養良好生活習慣的重要時機。透過適度的結構化生活安排，不僅能協助孩子維持規律作息與大腦功能的正常運作，也有助於情緒穩定與心理調適，為長期身心健康奠定良好基礎。丁碩彥院長呼籲家長，在假期中除了關注孩子的休息與活動安排外，也應多留意其生活節奏與情緒變化，透過陪伴與引導，協助孩子在享受假期的同時，維持身心平衡，順利銜接返校生活。