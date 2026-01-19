寒假出國來得及！買加熱菸「200支免稅」 2/1起上路

生活中心／彭淇昀報導

寒假出國來得及！財政部近日預告修正《入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法》等相關規定，擬新增入境旅客可免稅攜帶「經衛生福利部核定通過健康風險評估的指定菸品」，數量上限為200支（1條）。

財政部預告修正相關辦法，入境旅客攜帶經衛福部核定的加熱菸，200支以內免稅。（示意圖／資料照）

財政部說明，衛福部已完成部分加熱菸產品的健康風險評估審查，並自2025年10月11日起陸續核准上市，現行免稅菸品規範已不足以因應新型態菸品管理，因此配合修法，調整入境旅客可免稅攜帶的菸品品項與數量。

考量農曆春節將至，返台及來台旅客人數預期大幅增加，財政部此次修正採取縮短預告期方式辦理，公告期間為7日，至1月23日截止，並預計於今年2月1日起正式施行。

不過，財政部也強調，未來可免稅攜帶的加熱菸，僅限於「經衛福部核定通過健康風險評估」的指定產品，未經核准者仍不得攜帶入境，違者將依相關法規處理。相關修正內容目前仍處於草案預告階段，將蒐集各界意見後，再依法完成後續程序。

三立新聞網提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

