寒假出國倒數中 遠傳原號漫遊限時優惠

(記者謝政儒綜合報導)寒假、春節旅遊旺季即將到來，遠傳貼心推出原號漫遊限時優惠，最受歡迎的日韓計日型方案每日最低只要99元，美加最低149元，定量包同步推出「加1元多1GB」優惠。活動期間申辦任一遠傳漫遊方案，就送機場接送折價券，再加碼抽AirPods Pro 3、千份漫遊折扣金紅包！遠傳原號漫遊服務，免換卡、免換號，落地開機即可安全連網，重要來電與簡訊即時接收，輕鬆暢遊全世界，旅程安心又順暢。



遠傳針對熱門的海外旅遊地區，推出超值原號漫遊優惠方案，從短程亞洲旅遊到長程跨洲行程，皆能以親民價格輕鬆上網。冬季安排日本或韓國賞雪泡溫泉，日韓漫遊計日型方案每日最低只要99元起，無論即時導航、查詢旅遊資訊或分享社群動態，都能穩定連線、安全又便利。



對於網路用量不固定的旅客，遠傳提供定量包優惠，讓用戶可以隨時彈性加購，日本定量包、亞洲定量包享「加1元多1GB」加碼優惠，日本定量包5GB升級6GB只要489元、亞洲定量包6GB也只要500元。



長程旅遊包含美加及跨洲旅行同步推出超值回饋，美加地區計日型方案最低149元起，另有可暢遊全球125國的跨洲多國定量包，同步加碼「加1元多1GB」優惠，全面支援長途移動與多國切換需求，讓用量彈性再升級，旅途中不必擔心斷網問題。