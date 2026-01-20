寒假出國必看！全球11種流行病全掌握 疾管署：日本新冠上升、美洲登革熱肆虐
[Newtalk新聞] 隨著寒假出國旅遊熱潮升溫，國人規劃海外行程時，務必留意全球多達11種流行病的感染風險。疾病管制署(下稱疾管署)於今(20)日特別發出提醒，指出全球流感、新冠、麻疹、登革熱等疫情仍持續，呼籲民眾出國前2至4週應先至旅遊醫學門診諮詢，並在旅途中落實個人防護與衛生習慣，確保旅遊期間的健康安全。
針對寒假出國旅遊可能面臨的防疫風險，依照疾管署提供的資訊，為您整理 11 種主要傳染病及其防範重點如下：
1. 流感：目前全球流感活動度高，日本、韓國及香港疫情雖有波動但仍處於相對高點，且西亞、東南亞、歐洲與美洲等地亦持續流行。
2. 新冠病毒：全球新冠陽性率略升，尤其是日本、香港、菲律賓及美國等地的疫情皆呈上升趨勢，建議出入人多場所應佩戴口罩。
3. 麻疹：全球疫情持續，近 2 個月內包括美國、加拿大、越南、印尼、澳洲、紐西蘭及以色列等國均有通報病例。
4. 登革熱：美洲地區疫情持續，亞洲鄰近國家如柬埔寨、泰國、馬來西亞、印尼、越南及中國等地也持續出現病例。
5. 屈公病：目前於美洲地區仍有持續性的疫情發生，國人前往當地應落實防蚊措施。
6. 瘧疾：亞洲的印度與印尼等國持續報告病例，規畫前往疫區者，應提前至少一個月諮詢旅遊醫學門診並依醫囑完整服藥。
7. 霍亂：主要透過受污染的食物或水傳播，出國期間應避免生食生飲，並留意環境衛生。
8. 急性病毒性 A 型肝炎：品嚐當地美食時，應選擇信譽良好的商家，並養成用餐前以肥皂正確洗手的習慣。
9. 諾羅病毒：屬食媒傳染病，旅遊時應嚴格執行手部衛生與飲食清潔，以降低感染機率。
10. 腸病毒：在寒假旅遊旺季，落實個人良好衛生習慣與勤洗手，是預防腸病毒與各類消化道疾病的重要關鍵。
11. 小兒麻痺症：疾管署呼籲應避免帶未完整接種疫苗的幼童前往流行地區，確保孩童健康安全。
疾管署說明，近期流感在全球的活動度極高，鄰近的日本、韓國及香港疫情雖呈現下降或波動趨勢，但仍處於相對高點，而西亞、南亞、東南亞、歐洲、北非、美洲及加勒比海地區等地也持續流行。與此同時，全球的新冠病毒陽性率略微上升，包括日本、香港、菲律賓及美國等地的疫情皆有所增加。此外，全球麻疹疫情並未停歇，近2個月內美國、加拿大、越南、印尼、澳洲、紐西蘭及以色列等國持續通報病例。疾管署提醒，若民眾規劃前往上述地區，應先評估接種相關疫苗，並落實手部衛生與咳嗽禮節，在人多且空氣不流通的場所應佩戴口罩。
在蟲媒傳染病部分，疾管署指出，美洲地區的登革熱及屈公病疫情持續進行中。亞洲鄰近國家如柬埔寨、孟加拉、印度、泰國、斯里蘭卡、尼泊爾、印尼、馬來西亞、寮國、新加坡、越南及中國則不斷有登革熱病例發生。疾管署呼籲，民眾在當地應落實穿著淺色長袖衣物、使用政府核可防蟲藥劑，並選擇設有紗窗與紗門的旅宿等防蚊措施。疾管署進一步強調，瘧疾目前仍是全球重要的公共衛生問題，除非洲地區外，亞洲的印度及印尼也持續報告病例，若計畫前往疫情發生地區，務必提前至少一個月至旅遊醫學門診評估用藥需求。
疾管署表示，旅途中品嚐美食時必須留意飲食衛生，儘量選擇信譽良好且環境清潔的餐廳，用餐前應以肥皂正確洗手，並避免生食生飲。這類措施能有效減少感染霍亂、急性病毒性A型肝炎、諾羅病毒等食媒傳染病及腸病毒的機會。此外，應避免帶著未完整接種疫苗的幼童前往小兒麻痺症流行地區。疾管署提醒，旅途中若出現不明原因發燒或不適，或在入境時有嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒、出疹、黃疸、週期性發冷發熱、淋巴腺腫脹、骨頭關節酸痛等症狀，請主動告知機場檢疫人員並配合防護措施。
疾管署進一步強調，由於部分傳染病的潛伏期可長達6個月以上，回國後的21日內若出現相關症狀，應儘速就醫並告知醫師詳細的旅遊史及接觸史，以協助準確診斷。對於國際疫情的相關詳細資訊，民眾可至疾管署全球資訊網的「國際旅遊與健康專區」進行查詢。
