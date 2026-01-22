寒假出國旅遊旺 北市聯醫傳授完善用、備藥須知

（中央社記者楊淑閔台北22日電）農曆春節、寒假是出國旅遊旺季，北市立聯醫今天彙整發布不服用來路不明或他人提供藥物等6點用藥原則，並羅列慢性病用藥等6種旅遊用藥應注意事項，幫助民眾完善準備安心旅遊。

台北市立聯合醫院發布新聞稿說明，完善準備用藥有助旅遊安心，和平婦幼院區藥劑科藥師許筑鈞特地彙整6點用藥原則。一、不服用來路不明或他人提供藥物。二、藥品保存避免高溫、潮濕或陽光直射，需隨身攜帶的藥品，尤其像是氣喘吸入劑或硝化甘油等緊急用藥，應放在隨身小旅行包，避免遺失。

三、確認藥品在保存期限內，未變質、變色。四、藥品成分盡量以曾服用過為佳，以免引發副作用、過敏。五、避免觸法，應注意各國對藥品攜帶的法規限制。六、兒童、孕婦、長者、有洗腎等特殊狀況者，出發前應諮詢醫師或藥師。

許筑鈞也羅列6種旅遊用藥應注意事項，一、個人慢性病藥品方面，須帶足量，並建議比遊程多3到5天用量，以防有突發狀況。且藥品要保留原包裝與藥袋，標示姓名、用法、用量、帶上醫師處方或診斷證明及藥物過敏史清單，以備通關或海外就醫、購藥所需。

二、腸胃道用藥方面，建議攜帶止瀉藥、腸胃蠕動調節藥、制酸劑或腸胃藥。但若伴隨高燒或血便，應立即就醫，不宜自行長期服藥。

三、感冒或發燒止痛藥方面，建議攜帶退燒止痛藥、流鼻水或鼻塞藥、止咳化痰藥等。但要避免同時服用多種含有類似成分的感冒藥，以免過量造成肝腎負擔。

四、過敏與皮膚用藥方面，建議攜帶口服抗組織胺藥物、止癢藥膏或低劑量類固醇外用藥。若曾有嚴重過敏史，應遵照醫師指示攜帶急救藥物。

五、外傷基本急救用藥方面，建議攜帶優碘或酒精棉片、紗布、OK繃、抗生素藥膏、簡易彈性繃帶，並可攜帶肌肉酸痛貼布或消炎止痛藥膏。

最後是特殊用途藥品，許筑鈞舉例，鎮暈劑須在搭乘交通工具前半小時至1小時服用，但青光眼、前列腺肥大或是腸蠕動不佳者，應諮詢藥師適用成分。高山症預防藥物、前往流行病區，應諮詢醫師或藥師。（編輯：張銘坤）1150122