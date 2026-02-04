寒假出國滑雪必看！提前做好3件事 避免在機場卡關

寒假期間，許多民眾會出國滑雪。示意圖：截自freepik

寒假期間，許多民眾會出國滑雪，桃園國際機場日前於臉書發文提醒，帶著心愛的滑雪裝備出發前，有3件事一定要先確認，才不會在機場卡關，壞了出國的好心情。

桃機提醒，各家航空公司對於滑雪用具的託運規範與計費標準皆不相同，無論搭乘傳統航空或廉價航空，建議在購票或打包前，務必至各家航空公司官網，確認「特殊行李」的相關規定及行李額度，以確保行程順利；此外，運動器材必須裝在合適的容器內，如果擔心刮傷，可以使用泡棉加固定器，再用氣泡紙包起來。也可以購買行李保險，這樣更有全面保障。

​

最後，桃機表示，特殊行李包含許多種類，如有各種疑問，請跟航空公司再三確認相關規定及收費，讓出國滑雪之旅更加順利。

