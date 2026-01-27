寒假出國潮! 護照申辦爆量 網路預約等到4月下旬

生活中心／陳致帆、吳志恆 台北報導

農曆春節搭上寒假旅遊潮，不少民眾選擇出國，準備申辦或換護照，不過卻也再度上演大塞車場警。北部最誇張，如果在網路預約，最快要4月下旬才有名額；想趕在年前辦好護照，只能選擇現場排隊，動輒得等上3到4小時，來看民視鏡頭現場直擊！

工作人員：「我們排好隊伍之後，請將收據先打開來，身份證拿在手上，注意看我們上面的燈號。」

領事館裡頭，滿滿人龍，一路從樓上排到一樓門口。排隊叫號要等上200多號，大家都是要等著辦護照。

民視記者陳致帆：「寒假旅遊潮，不少人都選擇出國，不過您知道嗎，現在出國前才想到要辦護照，可能就來不及上飛機了。」

民眾：「我是急件，就是要花錢就可以快一點這樣，今天來大概排15分鐘。」

民眾：「網路上預約不到了，然後我現場是大概十二點半左右，然後等了現在已經兩點半了，我是過年後，所以這個時候來是錯的，應該過年後再來辦就好了，人太多了。」

民眾：「我們剛剛在等的時候，他還說叫我們先去吃飯，他說大概兩個小時。」





北部領事局網路預約，最快得等到4月下旬。（圖／民視財經網）

有人不惜花錢辦急件，也有人現場苦排兩小時，等到快瘋掉！實際上網查詢外交部領事局官網，北部領事局網路預約，最快得等到4月下旬。中部、南部辦事處也要等到3月才有名額。假如想在過年前辦好，恐怕只剩雲嘉南辦事處、東部辦事處有機會。





創意旅行社董事長李奇嶽：「疫情以後，我們的領事事務局就有告訴旅行社，說要提早辦，因為我們現在的護照，都是所謂的晶片的護照，它的製作的條件比較嚴苛，因為它的防偽功能比較高。」

外交部領事局護照製發組組長林振宙：「跟上個月來相比的話，大概增加的比例是一成，那在這個禮拜的禮拜五，在送件的時候，領照日會是農曆春節前的，最後一個工作日，每天的這個全國的護照申辦量，大概在一萬件上下，那禮拜一（辦理）人數是最多的。」





現場排隊叫號要等上200多號。（圖／民視財經網）

遇上旅遊旺季，想出國得早早辦護照，否則不要說寒假，恐怕四月春假都飛不出去。





