寒假出遊必看！高鐵「少年優惠」最低5折起 12/26開搶

高鐵表示，自2026年1月24日至2月23日期間，凡12歲至18歲少年搭乘高鐵指定車次即可享5折、75折或88折優惠，並於26日起開放購票。(高鐵示意圖) 圖：翻攝自台灣高鐵臉書

[Newtalk新聞] 寒假即將到來，對此，台灣高鐵公司表示，為鼓勵年輕學子們利用寒假搭乘高鐵旅遊，將「少年優惠專案」實施日期擴大到寒假期間，自2026年1月24日至2月23日期間，凡12歲至18歲少年搭乘高鐵指定車次即可享5折、75折或88折優惠，並於26日起開放購票。

台灣高鐵公司表示，「少年優惠專案」過去已在暑假期間實施多年，2026年擴大到寒假期間，自2026年1月24日至2月23日期間，凡12歲至18歲少年搭乘高鐵指定車次即可享5折、75折或88折優惠，專案車票將自12月26日凌晨零時起，按訂位開放時程購票。

「少年優惠專案」之各指定車次車票，除透過網路訂票系統訂位與付款外，亦可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、全國超過一萬家合作之便利商店及各車站售票窗口完成訂位、付款及取票。

另外，台鐵公司提醒，旅客購買「少年優惠專案」車票，乘車時請務必攜帶附有照片及出生年月日之有效身分證件正本(如身分證或健保卡)以備查驗，以免影響優惠權益。

