寒假出遊省荷包！高鐵「少年優惠專案」最低5折

台灣高鐵寒假期間推出「少年優惠專案」 搭乘指定車次5折起。（高鐵公司提供／陳祐誠台北傳真）

為鼓勵年輕學子們利用寒假搭乘高鐵旅遊，台灣高鐵公司將「少年優惠專案」實施日期擴大到寒假期間，自115年1月24日至2月23日期間，凡12歲至18歲少年搭乘高鐵指定車次即可享5折、75折或88折優惠，專案車票將自今年12月26日凌晨0時起開放購票。

高鐵表示，「少年優惠專案」過去已在暑假期間實施多年，明年擴大到寒假期間，目的即希望學生們利用假期搭高鐵輕鬆出遊。優惠專案各指定車次車票，除透過網路訂票系統訂位與付款外，亦可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、便利商店及各車站售票窗口訂位。

廣告 廣告

高鐵提醒，旅客購買「少年優惠專案」車票，乘車時請務必攜帶附有照片及出生年月日之有效身分證件正本（如身分證或健保卡）以備查驗，以免影響優惠權益。

更多中時新聞網報導

非自願離職 賣房節稅眉角多

吳宗憲心痛北捷恐攻 嘆台灣教育要加強

AI規畫旅遊正夯 過半旅客使用