寒假出遊 北市教育局提醒師生留意外出安全

寒假及春節連續假期，北市教育局提醒師生留意自身安全

目前正值寒假期間，師生外出活動機會增加，臺北市教育局提醒師生，居家要留意一氧化碳中毒和用火安全；在外活動要注意自身安全。學生如果在假期間遇到意外或緊急事件，可與臺北市教育局的校安中心聯繫，尋求協助。

臺北市教育局學務校安室黃奕仁主任表示，師生在寒假期間到電影院、百貨公司等人潮眾多的公共場所時，要留意自身健康狀況，並注意緊急避難路線，避免意外事件發生時危及自身安全。學生出遊時主動告知家長相關旅遊地點與期程，在外活動時，要注意自身安全，千萬不要無照駕駛，有駕照的學生也要遵守交通規則，減速慢行，並請家長共同關注學生在外活動情形，維護學生安全。

黃奕仁主任並指出，近期因為氣溫降低，民眾多半會緊閉門窗，容易形成通風不良環境，燃氣熱水器、鍋爐裝置使用不當，可能引發一氧化碳中毒事件，提醒師生要多加小心，並留意居家防火及用電安全。

臺北市教育局表示，在寒假及春節期間，校安中心都派有專責值班人員提供服務，若學生發生各類意外或災害事件，可撥打校園安全聯繫電話02-27256444，請求協助。並提醒學生要提升危機意識，確保自身安全。