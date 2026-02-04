寒假到來襲病毒齊發》日本流感第二波、韓國諾羅升溫...專家示警冬季病毒高風險期來了

冬季病毒活躍，日本流感出現第二波流行，A型、B型流感混合流行，台灣類流感門急診就診人次同步上升，醫師提醒高風險族群應加強防護。（攝影／胡智凱）

近期氣溫驟降，加上國際間呼吸道病毒流行動態的變化，引起國內醫療與公共衛生界的高度關注。

除了台灣持續出現流感病例，鄰近日本的流感也正悄然升溫；同時，韓國則出現諾羅病毒感染明顯增加的現象。

專家提醒，呼吸道與腸胃道病毒傳播風險同步升高，民眾尤其是幼童、長者及慢性病患者應加強個人防護，並考慮疫苗接種。

日本流感第二波悄然來襲

根據日本國立健康危機管理研究機構（NIID）最新統計，截至今年1月25日的一週內，全日本3000多家醫療機構共通報流感患者6萬3326人。林氏璧醫師在其臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，日本自去年11月流感高峰後，曾於1月初降至低谷，但隨著氣溫下降，流行曲線再度攀升，目前已明顯呈現第二波流感流行。

而日本各地的疫情呈現區域性差異。林氏璧整理的數據顯示，每家醫療機構平均通報患者數，九州地區依舊高居榜首，其中鹿兒島縣每家機構平均35.19人，宮崎縣29.36人，大分縣28.90人；而原本低流行的關東地區，包括東京周邊的千葉、埼玉、山梨等縣份，也紛紛出現二位數患者，每家機構平均超過22人。全日本47個都道府縣中，有38個都道府縣平均每家醫療機構患者數超過10人，且42個縣較前一週增加。

東京市區的通報情況亦值得注意。林氏璧指出，東京定點通報單位從最高點51.69人，曾連續3週降到10以下，但最新一週又回升至16人以上，其中八王子市、町田市、中野區、豐島區、北區、荒川區及江東區的流行情況較為明顯。

病毒型別方面，日本近期鑑定結果顯示，以A型H3N2為主，占74%，B型流感占26%。值得注意的是，本波流行混有B型流感，與早期單一A型H3N2流行相比，具有更高的多樣性。林氏璧分析，這意味著第二波流感不僅可能增加就診人數，也可能帶來更複雜的臨床表現。

台灣流感病例持續上升

對照日本情況，台灣的流感疫情同樣出現上升趨勢。

根據疾管署最新統計指出，今年第3週（1月18日至24日）類流感門急診就診人數達11萬0501人次，較前一週上升3.9%，呈現逐步攀升的態勢。實驗室監測資料顯示，目前社區流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2居多，其次為B型與A型H1N1。

流感重症與死亡病例仍以高風險族群為主，疾管署累計本季（第114至115週）流感重症病例472例，其中65歲以上長者占63%，具有慢性病史者占83%；累計死亡93例，流感疫苗接種率低，87%的重症患者未接種本季流感疫苗。林氏璧提醒，高風險族群應盡快接種疫苗，並保持勤洗手、戴口罩及避免群聚等防護措施。

韓國諾羅病毒感染升溫，避免生食、喝生水

除了流感，韓國近期出現諾羅病毒感染升溫的現象。

韓國疾病管理本部（KCDC）資料顯示，自去年年底起，諾羅病毒門診及急診通報病例數明顯增加，尤其集中於幼童及老年族群。專家指出，低溫及乾燥環境有助於病毒傳播，加上春節假期人群聚集，腸胃道病毒的傳播風險同步上升。

諾羅病毒感染主要表現為急性嘔吐、腹瀉、發燒及腹痛，具有高度傳染性。疾管署提醒，民眾外出回家或處理食物前務必洗手，餐飲場所應加強消毒，尤其是托育機構、老人照護中心等高風險場所，更需落實環境衛生與個人防護。

疾管署署長羅一鈞也提醒，若是旅途中遇到沒有自來水、需要飲用地下水、山泉水的情況；或是食用未完全煮熟的食物，都要特別小心。若食用未烤熟的生蠔、貝類或其他海鮮，都可能感染諾羅病毒，尤其諾羅病毒傳染力強，一不小心就可能出現「全團中招」的狀況。

專家建議與防護策略

林氏璧指出，目前日本、台灣及韓國的病毒流行動態，呈現呼吸道病毒與腸胃道病毒同步上升的趨勢。對於一般民眾，防護策略應包含以下重點：

1. 疫苗接種：符合條件的幼童、長者及慢性病患者應儘快接種流感疫苗，以降低重症與死亡風險。 2. 勤洗手：尤其在餐前、便後、接觸公共設施後，避免病毒透過手口途徑傳播。 3. 佩戴口罩：在醫療院所或人潮密集場所佩戴口罩，可有效降低呼吸道病毒感染風險。 4. 環境清潔：家庭、學校及照護機構應加強桌面、門把、玩具等高頻接觸表面的消毒，減少諾羅病毒傳播。 5. 避免群聚與生病就醫：出現發燒、咳嗽或嘔吐症狀時，應儘量居家休息並就醫，以避免將病毒傳給他人。

林氏璧特別提醒，雖然日本流感已出現第二波，但透過疫苗接種、個人防護與環境衛生措施，多數民眾仍可降低感染風險。醫療前線的兒科及急診科門診近期也開始忙碌，顯示社區流感與腸胃道病毒已經進入高風險期，公眾不應掉以輕心。

隨著氣溫下降與國際病毒流行動態變化，呼吸道及腸胃道疾病的防疫壓力同步升高。醫師與疾管署一致建議，民眾應落實勤洗手、戴口罩及環境消毒等防護措施，以降低感染及重症風險，若出現流感或諾羅病毒疑似症狀，應及早就醫並避免傳染他人，共同維護社區健康。

