寒假到！桃園教育局提醒8重點 盼學子落實自我保護

桃園市教育局長提醒學生與家長，假期是休息與成長的重要時刻，但也潛藏多項風險。圖：教育局提供

為確保桃園學生在115年寒假期間能平安、健康、安心學習與生活，桃園市教育局長劉仲成提醒學生與家長，假期是休息與成長的重要時刻，但也潛藏多項風險，請務必共同提高警覺，落實重點安全事項。

近年學生遭詐騙案件持續增加，常見手法包括假網拍、投資詐騙、假交友、假打工及誘騙擔任「詐騙車手」。圖：教育局提供

教育局表示，近年學生遭詐騙案件持續增加，常見手法包括假網拍、投資詐騙、假交友、假打工及誘騙擔任「詐騙車手」，請學生切勿提供個人帳戶、金融資料或代為收款，也勿輕信高薪輕鬆工作，家長可與孩子一同下載「警政服務APP」，善用165反詐騙專線資源，提升防詐識詐能力。

教育局也提到，校外交通事故仍是學生意外傷亡的主要原因，提醒學生騎乘機車、微型電動二輪車或自行車務必配戴安全帽、遵守交通規則，切勿無照駕駛、酒駕或疲勞駕駛；行人過馬路不滑手機、不闖紅燈，共同建立安全用路暨防衛駕駛觀念。此外，寒假打工機會多，請學生牢記「不繳錢、不購買、不簽不明契約、證件不離身、不非法工作」原則，避免誤入求職陷阱。如遇疑似剝削或詐騙情形，可向桃園市勞動局或學校尋求協助。

教育局進一步說明，無論是室內活動、戶外登山或水域戲水，請學生選擇安全場所、結伴同行並留意天候與身體狀況，從事登山、水域活動務必做好風險評估，遵守防溺與救溺原則，避免冒險行為。而新興毒品常以電子煙、零食或網路暗語包裝，極具迷惑性，請家長多關心孩子交友與生活狀況，切勿因好奇而嘗試，亦不可代為帶貨、收送不明物品，以免誤觸法網。

教育局也提醒學生提高警覺，注意校園及生活周遭安全，避免夜間單獨前往偏僻場所，賃居學生務必留意門禁、防火、防一氧化碳中毒及用電安全，確保居住環境安全無虞。假期若出現情緒低落、壓力過大或需要協助時，請學生主動向家人、師長求助，也可撥打安心專線1925或生命線1995，讓專業人員陪伴度過困難時刻。

教育局強調，該局已請各校務必於假期前完成相關安全宣導，並持續關懷學生狀況。若學生於假期間發生任何緊急或重大事件，學校將即時通報並提供必要協助。安全是假期唯一的基礎，請家長與學生共同遵守各項安全原則，讓孩子在平安中成長、在關懷中學習，迎接新學期的到來。

