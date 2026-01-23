寒假前出手 新北稽查室內兒童遊戲場6家限期改善

《圖說》汐止遠雄獨角獸的奇幻花園聯合查核。〈法制局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】寒假與春節假期將至，室內兒童遊戲場將迎來大量親子人潮。為確保兒童遊戲安全並維護家長消費權益，新北市消保官日前會同經濟發展局、工務局、衛生局及消防局，聯合執行室內兒童遊戲場稽查專案，針對轄內6家兒童遊戲場進行抽查，全面檢視遊戲設施設備安全、建築物公共安全、消防安全設備、營業衛生及儲值卡定型化契約條款等項目。

消保官指出，新北市目前列管13家專營或百貨商場附設之室內兒童遊戲場，並定期辦理聯合稽查。此次考量假期前人潮增加，特別鎖定近期新開幕或尚未接受稽查的6家業者進行查核，結果發現各業者均有不同程度缺失，相關主管機關已當場進行輔導，並責令業者限期改善。

其中，僅「愛寶兒雲夢樂園」依規定將兒童遊戲場設施合格證明書及相關檢驗報告送市府備查，其餘5家業者尚未完成備查程序。市府已要求相關業者於完成備查前暫停開放相關設施，以避免兒童使用未經檢驗合格的遊樂設施而發生危險。

《圖說》消保官於樂米樂園新店北美館查核儲值卡條款。〈法制局提供〉

此外，因114年間「貝兒絲樂園」全臺門市陸續歇業，衍生多起儲值卡退費爭議，市府此次亦加強查核業者販售之儲值卡條款是否符合商品（服務）禮券定型化契約相關規定。查核結果顯示，6家業者中僅「樂米樂園新店北美館」有販售儲值卡，惟卡面未完整揭露「逾保障期間，發行人仍負履約責任」等必要資訊，經市府要求後已完成改正。

消保官說明，儲值卡具備禮券性質，業者依法須自儲值日起提供至少1年的履約保障機制，即使超過保障期間，業者履約責任仍不因此消滅，消費者仍可持卡使用服務或依法請求退款。

《圖說》新莊愛寶兒雲夢樂園聯合稽查。〈法制局提供〉

此次稽查亦同步宣導營業衛生管理措施，包括場內應備妥急救箱、定期進行環境清潔消毒，並設置洗手設備或張貼洗手提醒公告。

查核結果顯示，業者均依規定設置消防安全設備並完成檢修申報，但部分業者仍有未定期辦理建築物公共安全申報、未經核准變更建築物使用類組、緊急進口封閉及防火門無法自動回歸閉合等缺失，市府已依法要求限期改善，並將視情節啟動裁罰程序。

消保官強調，兒童安全沒有妥協空間，市府將持續加強稽查力道，要求業者確實遵守相關法令，落實設施安全與公共安全管理，並完整揭露消費資訊，以共同守護兒童生命安全與家長消費權益。