寒假前拚篩檢！台大肺結核風暴擴大 羅一鈞：接觸者高達900多人

台大外籍生確診肺結核，疾管署緊急匡列九百餘人，力拚寒假前完成篩檢。 圖：疾管署／提供

[Newtalk新聞] 台大近期爆發肺結核病例，疾管署已經啟動了篩檢程序，並將900多名學生列為接觸者進行檢查。疾管署長羅一鈞說，這次確診者是一名外籍生，因為在學校上課時接觸的學生較多，為了能在寒假前完成篩檢，避免假期後進行追蹤，已經發送篩檢通知並要求配合檢查。他呼籲大家能夠理解這樣的安排。

羅一鈞說明，該名確診外籍生在校期間修習多門課程，與同學互動頻繁，依據防疫規範，校方與衛生局必須擴大匡列。考量台大實施16週學制，12月中旬即將放寒假，為了趕在學生離校前完成追蹤，防疫團隊正加緊安排X光車進駐與抽血作業，避免拖到下學期才篩檢，增加防疫難度，盼師生能多加體諒配合。

羅一鈞也特別呼籲，收到篩檢通知單的民眾無須過度驚慌，這僅代表曾與確診者有接觸史，並不等同於已經感染。被匡列的師生僅需依照衛生單位指示，按時前往接受X光攝影及抽血檢查，確認健康狀況即可。

疾管署副署長林明誠列出數據指出，去年全台肺結核確診人數為6141人，而今年截至10月為止，累計確診數則來到4657人。政府目前已設下長期防治目標，期盼能持續壓低個案數，在2035年將肺結核發生率控制在每10萬人口10人以下。

