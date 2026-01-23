寒假前查遊戲場 新北消保官稽查6家缺失限期改善

（記者陳志仁／新北報導）寒假與春節假期將至，親子出遊需求增加，新北市政府為保障兒童遊戲安全及消費權益，近日由消保官會同經發局、工務局、衛生局及消防局，聯合執行室內兒童遊戲場稽查專案，抽查6家業者，結果均發現不同程度缺失，已責令限期改善。

圖／汐止遠雄獨角獸的奇幻花園聯合查核。（新北市政府法制局消費者保護官室提供）

消保官陳思純表示，新北市目前列管13家專營或百貨商場附設之室內兒童遊戲場，並定期辦理跨局處聯合稽查；考量假期人潮增加，此次特別針對近期新開幕或尚未接受稽查的6家業者進行查核，重點包含遊戲設施安全、建築物公共安全、消防設備、營業衛生及儲值卡定型化契約條款是否符合法規。

稽查結果顯示，僅「愛寶兒雲夢樂園」依規定將兒童遊戲場設施合格證明書及相關檢驗報告送市府備查，其餘5家業者尚未完成程序；市府已要求未完成備查者，在完成相關審查前暫停開放設施，以避免兒童使用未經檢驗合格的遊戲設備而發生危險。

陳思純指出，鑑於114年間「貝兒絲樂園」全臺門市歇業，引發多起儲值卡退費爭議，市府此次亦加強查核業者販售儲值卡內容；結果發現，6家業者中僅「樂米樂園新店北美館」有販售儲值卡，但卡面未完整揭露「逾保障期間，發行人仍負履約責任」等必要資訊，已依市府要求完成修正。

陳思純說，儲值卡具有禮券性質，依法須提供至少1年的履約保障機制，即使保障期間屆滿，業者履約責任仍不因此消滅，消費者仍可持卡使用服務或請求退款；另在公共安全方面，稽查發現部分業者未依法辦理建築物公共安全申報、未經核准變更使用類組，市府已依法限期改善，必要時將進入裁罰程序。

消保官呼籲，兒童安全沒有灰色地帶，室內兒童遊戲場業者應確實遵守相關法令，落實設施安全檢驗、公共安全及消防管理，並於販售儲值卡時充分揭露契約內容；對於未依規定改善的業者，市府將依法從嚴處理，以保障兒童生命安全與消費權益。

