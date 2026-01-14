寒假即將到來 苗栗縣長致全縣家長一封信

苗栗縣長致全縣家長一封信



為強化寒假期間學生生活安全宣導，並共同關心學生假期身心發展，苗栗縣長鍾東錦致全縣家長一封信，邀請家長與學校攜手合作，陪伴孩子度過一個充實、健康且安全的寒假。內容包括鼓勵家長引導孩子養成每日閱讀習慣，減少過度使用3C產品；關心孩子生活安全，避免前往危險或人員複雜場所，慎防賭博、詐騙及不當網路平台誘惑以及重視網路使用安全。



115年寒假暨春節假期即將到來，為了讓孩子在假期中能維持良好的生活作息與學習節奏，並減少意外事件的發生，鍾東錦縣長在公開信中與家長們分享，:鼓勵家長引導孩子養成每日閱讀習慣，減少過度使用3C產品，並透過親子共讀增進理解與表達能力；也歡迎陪同孩子走進苗栗縣立及各鄉鎮市立圖書館，拓展閱讀視野，讓閱讀成為寒假中溫暖的親子時光。

廣告 廣告



關心孩子生活安全，他提醒，孩子外出或從事戶外活動時留意天候、環境與交通安全，結伴同行、避免前往危險或人員複雜場所；呼籲家長多關心孩子的交友情形與網路使用狀況，提醒孩子慎防賭博、詐騙及不當網路平台誘惑，避免聽信他人指示操作金融帳戶或提供個人資料，以防遭受詐騙或淪為人頭帳戶。



重視網路使用安全，鍾東錦縣長建議家長，可與孩子共同討論網路使用規範，培養良好網路素養，避免在網路上公開個人或隱私資訊；同時提醒孩子珍惜生命、遠離毒品、不明食品及(電子)菸品，以守護自身健康安全。



鍾東錦縣長表示，寒假期間，期盼家長多陪伴孩子從事正向、多元的休閒活動，增進親子相處時光；並在家庭與學校共同合作下，陪伴孩子在安全中成長、在快樂中學習，共度平安幸福的假期。

­